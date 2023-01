"La Domus romana è chiusa: assurdo"

"Pesaro capitale della cultura si ricordi anche di quanto ha in città dell’antica Roma. Pare che in questo senso ci siano alcune lacune". Lo affermano alcuni turisti fiorentini che in questi giorni di festività natalizie hanno visitato Pesaro, attratti anche dalla notizia che è stata nominata capitale della cultura per il 2024: "Abbiamo trovato una bella città – dicono – interessante e pulita almeno nel centro storico, che però dovrebbe stare più attenta a valorizzare tutto quello che ha, non solo Rossini con il suo museo e la casa natale. Siamo andati a visitare proprio quest’ultima, che era regolarmente aperta, e nel biglietto cumulativo ci segnalavano che era compresa anche la visita alla Domus dell’Abbondanza. Incuriositi, abbiamo fatto una piccola ricerca e abbiamo scoperto che Pesaro ha dato perfino i natali al padre di Livia, moglie dell’imperatore Ottaviano, e che in centro c’era un bellissimo sito archeologico da visitare, la Domus, oltretutto gratis perché il biglietto cumulativo comprendeva anche quella sosta. Peccato che quando siamo andati la Domus fosse chiusa e che aprisse solo a fine settimana. Inaccettabile per una capitale della cultura, specie sotto le festività: se non aprite un sito come questo durante un periodo di alta affluenza turistica come le feste di Natale, quando lo aprite? L’ingresso è contingentato ogni mezzora, ma quante persone possono entrare ogni mezzora? Un po’ di chiarezza non guasterebbe".

Ma non è tutto: "Abbiamo anche saputo di un altro sito archeologico di epoca romana all’ingresso della città, in piazzale Matteotti e ci siamo andati. Siamo rimasti basiti quando lo abbiamo trovato sepolto di terra e documentato da un cartello ormai illeggibile. Cosa c’è li sotto e che relazione c’è con la Domus?, Ci siamo chiesti, trovando molto discutibile anche coprire un sito romano con una opera di arte contemporanea di dubbia comprensione: ma se avete la fortuna di avere scavi romani perché non li valorizzate e collegate facendo un circuito dedicato alla romanità? Ce ne sono altri in città? Per non parlare dei mosaici del Duomo che non si visitano se non dalle vetrate e che ci dicono straordinari. Una capitale della cultura dovrebbe valorizzare quello che ha e magari distribuire meglio il personale: abbiamo trovato tre addetti al museo della marineria, perfino troppi, non sappiamo se la gestione sia la stessa, ma se sì, perché non dirottarne uno alla Domus e consentire così la fruizione di questo importante sito non solo nei fine settimana? Senza nulla togliere al Museo della Marineria che è molto interessante sul piano storico e non solo".

Davide Eusebi