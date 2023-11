La doppia operazione. Nuova vita per tre hotel: "Oltre 200 posti letto"

In attesa di capire cosa accadrà con l’hotel Lido perché il proprietario Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, è in movimento per acquistare un altro albergo, il fronte mare della città è al giro di boa per il recupero di alcuni hotel chiusi da anni. Sono in ballo tre strutture: lo Sporting in via Nazario Sauro, la Bussola sempre lungo la stessa via e l’International. Il primo, e cioè lo Sporting, è stato acquistato qualche mese fa da Enzo Cammilini ex proprietario della società Tecnoplast, mentre le altre due strutture sono ormai da qualche anno nel portafoglio della società Silver Fox, che altro non è che l’immobiliare di famiglia dei fratelli Berloni. Le varianti riguardanti questi tre ex hotel sono approdate in giunta e approvate. "Oggi – dice l’assessore Mila Della Dora – il primo passaggio che permetterà di dare avvio alla variante; tra 60 giorni la deliberà tornerà in giunta per l’approvazione definitiva e in primavera potremmo già avere il cantiere avviato". L’operazione Sporting è quella più facile: i primi due piani dell’hotel restano al turismo ai quali si aggiungerranno anche i 650 metri quadrati che si andranno a realizzare sopra l’area dove attualmente c’è un piscina: tutto hotel. Con questo sistema si vanno a recuperare tutti i 92 posti letto dell’albergo chiuso dal 2007. Gli ultimi 4 piani della struttura diventeranno residenziale per cui verranno realizzati appartamenti. L’attico diventerà la residenza dell’imprenditore.

Un po’ più complessa la situazione di ‘travaso’ della ricettività della Bussola con l’hotel International che è invece in viale Cesare Battisti. Il travaso è di 56 posti letto che verranno trasferiti sul gigante abbandonato in terza fila: hotel che verrà abbattuto e poi ricostruito dalla famiglia Berloni. Per questa operazione la società Silver Fox dovrà mettere sul piatto una fidejussione di poco meno di un milione di euro che perderà se nell’arco di cinque anni l’operazione non verrà portata a termine. Ad edificazione terminata l’International di viale Cesare Battisti diventa per ricettività il più grande albergo della città con oltre 120 camere, battendo il Charly (ex Cruiser) ed anche il Baia Flaminia Resort. "La doppia operazione – dice la Della Dora – permetterà di restituire alla città oltre 200 posti letto e riqualificare tre strutture turistiche-ricettive".

La Silver Fox dei Berloni, fra le altre cose, è anche proprietaria di tutta la stecca che corre tra via Cecchi e via Calata Caio Duilio, altro immobile che potrebbe mettersi in moto – il prg prevede appartamenti – anche perché l’agenzia delle Dogane sta trattando l’acquisizione, sempre al porto, dell’ex pensione Bruscoli per un eventuale trasferimento degli uffici. Sono in corso trattative tra le Dogane e il Demanio attraverso l’autorità portuale del Medio Adriatico. Il blocco in questione è di circa mille metri quadrati.

Tornando agli alberghi chiusi si stanno muovendo interessi per l’ex Royal chiuso da un paio di anni. Una struttura terminata nel crak di Banca delle Marche e quindi finita in un fondo immobiliare che ha dato l’incarico ad una agenzia di metterlo sul mercato: chiedono 2 milioni circa a fronte di offerte che sono della metà.

m.g.