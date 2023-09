"La doppia porta", un libro sui segreti di Palazzo Ducale

Giovedì alle ore 17 la sala convegni del Palazzo Ducale ospiterà la presentazione del volume "La doppia porta", scritto dai restauratori Bruno Vittorini e Benedetta Fazi (152 pagine, Pazzini editore). L’evento, organizzato dall’associazione culturale L’Arte in Arte e dalla rivista VivArte, ha il patrocinio della Galleria Nazionale delle Marche ed è in collaborazione con Montefeltro Libri. Il libro è frutto di un percorso che ha visto i due autori, grazie alla loro professione di restauratori, vivere e fare esperienza quotidiana del Palazzo Ducale di Urbino e delle sue opere. Il testo guarda alla dimora di Federico in modo inconsueto e restituisce una lettura nuova dei manufatti pittorici e architettonici oggetto di indagine, una lettura finalizzata all’esplorazione e all’analisi degli archetipi fondamento della loro creazione. Indirizzati da particolari, usualmente trascurati o addirittura ignorati, hanno intuito la presenza di un disegno segreto, al quale sono stati introdotti tramite la fascinazione di una esperienza estetica orientata ad una dimensione contemplativa, foriera di profonde riflessioni. Il restauro insomma può rendere visibile l’invisibile. Il libro verrà presentato da Laura Baratin, vicepresidente della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino; sarà presente anche Gualtiero De Santi, che ha curato la prefazione al volume. Bruno Vittorini, restauratore, vive e lavora ad Urbino. Numerosi suoi restauri appartengono alla memoria e alla cultura storico-artistica della Città Ducale e ai beni culturali nazionali, di cui si è occupato in suoi studi e contributi in collaborazione con Benedetta Fazi, restauratrice e, dal 2003, docente di Restauro dei dipinti su tela presso l’ateneo urbinate.

Gio.Vol.