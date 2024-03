La droga in macchina e in casa: per un pusher scattano le manette

La droga ce l’aveva sia in macchina che in casa. E per lui sono scattate le manette. Si tratta di un pusher residente a Calcinelli, trovato in possesso di 100 grammi di hashish, 12 di cocaina e quasi 3mila euro in contanti, probabili proventi dell’attività di spaccio. A ‘pizzicare’ l’uomo, un 37enne marocchino che vive in zona da quasi un decennio, sono stati i carabinieri di Colli al Metauro comandati dal luogotenente carica speciale Antonello Pannaccio. Erano le 16 di domenica quando una pattuglia dei militari, durante un servizio di controllo del territorio in via Ca’ Vallato hanno fermato una Volkswagen Golf di colore argento. A bordo solo il conducente, che di fronte agli uomini dell’Arma ha mostrato subito un certo nervosismo. Circostanza che ha indotto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale e del veicolo, da cui sono spuntati quattro piccoli involucri, di circa un grammo ciascuno, contenenti cocaina, e denaro contante per 900 euro.

A quel punto, le verifiche si sono estese alla casa del 37enne, che abita da solo poco lontano dal luogo in cui è stato fermato, dalle quali sono emersi altri 8 grammi di ‘polvere bianca’, un etto di hashish, materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e, infine, banconote per ulteriori 2mila euro. Di fronte a ciò i militari hanno eseguito l’inevitabile arresto del magrebino, per altro già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio commessi quando ancora non abitava a Calcinelli.

Ieri mattina, la convalida dell’arresto; dopodiché l’uomo è stato rimesso in libertà ma con l’obbligo di firma alla caserma dei carabinieri. La sentenza, invece, non è stata ancora pronunciata, perché l’avvocato del 37enne ha chiesto i termini a difesa.

Sandro Franceschetti