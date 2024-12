La Essepigi Techfem si gode un bel Natale

Si è regalata un Natale al secondo posto in classifica con vista sulla Poule Promozione la Essepigi Techfem Fano Rugby, adesso di nuovo artefice del proprio destino dopo aver prevalso nell’attesissimo scontro diretto casalingo con l’Unione Rugbistica Anconitana. Perentoria l’affermazione dei fanesi, che hanno chiuso il 2024 con un 17-0 col quale si sono vendicati anche del 19-15 subito ad opera dei dorici nella sfida di andata di questo girone marchigiano di serie C1. La loro supremazia territoriale è stata sancita dalle mete di Stefano Rossolini, Matteo Fulvi Ugolini e Carlito Aguzzi, corredate da una trasformazione di Alessandro Gasparini. "Al di là del risultato è stata una partita tirata, perché comunque Ancona è una squadra molto agguerrita ed aggressiva – osserva il coach rossoblù Andrea Nucci –. I ragazzi hanno però meritato appieno la vittoria, tirando fuori penso la miglior prestazione di questa stagione. Hanno infatti messo pressione addosso agli avversari dall’inizio alla fine, mostrando grande compattezza anche in fase difensiva e facendo tesoro degli errori commessi nelle uscite precedenti. Di questo ovviamente sono estremamente contento, avendo lavorato tanto in allenamento nelle ultime settimane per alzare l’asticella e cercare di sfruttare sempre più le qualità di cui il gruppo indubbiamente dispone. Peccato solamente non essere riusciti a segnare la quarta meta, che ci avrebbe consentito di incamerare il punto bonus e di allungare così ulteriormente in classifica su di loro".

Il campionato si fermerà adesso per un mese, riprendendo per la Essepigi Techfem domenica 19 gennaio con la trasferta sul campo del fanalino di coda Ascoli nel penultimo turno della regular season. I rossoblù attualmente vantano un +6 sugli anconetani, che anche effettuando un pieno di punti nel match da recuperare con gli ascolani si porterebbero al massimo a -1 b.t.