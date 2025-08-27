La ex sindaca Paolucci: "Serve una viabilità alternativa che metta insieme Pesaro e Fano"

"La statale adriatica che taglia in due la città è un limite strutturale che impedisce sviluppo e crescita, allo stesso modo in cui le strade che collegano il mare alle aree interne lo sono per tutta la provincia". Mentre impazza la disputa su cosa fare della Statale Adriatica nel tratto tra Pesaro e Fossoejore, nella ricerca di un equilibrio tra sicurezza stradale e garanzia di occupazione per gli esercizi commerciali e per gli stabilimenti balneari in estate, la candidata per la lista civica “I Marchigiani per Acquaroli” Francesca Paolucci esprime preoccupazione per quello che è un problema infrastrutturale dell’intera provincia di cui si parla da decenni, ma per il quale non si è mai trovata una soluzione adeguata. "Bisogna avere una visione del futuro – dice Paolucci – perché un territorio sia all’avanguardia con i tempi che arrivano. Solo in un secondo parlerei di costi e di fattibilità. Prima mi concentrerei sulla visione di città. Intano la Statale Adriatica non può tagliare in due Pesaro perché con un traffico di quella portata che attraversa e spezza la linea che unisce il centro storico al mare non sarà mai una città, nel vero senso della parola. E’ un problema che nella vicina Romagna hanno risolto da tempo– osserva l’ex sindaco di Tavullia – avendo il vantaggio di un territorio meno ostile e non chiuso da due monti come il San Bartolo e l’Ardizio i quali rappresentano comunque un valore aggiunto per Pesaro".

Quale soluzione? Anche Paolucci pensa all’esigenza di una strada alternativa alla Statale. "Bisogna pensare ad una viabilità alternativa che metta insieme Pesaro e Fano– dice – tenendo presente il nuovo ospedale, con lo scopo di decongestionare il traffico a cui è sottoposto quel tratto di strada, liberando le città dal pericolo degli incidenti e dall’inquinamento, con un vantaggio non solo per le attività balneari ma per tutti i cittadini e i turisti che potrebbero vivere l’esperienza di città a misura d’uomo". Ma non basta, Francesca Paolucci torna a mettere il dito nella piaga dell’immobilismo di passate amministrazioni che non hanno voluto investire nelle infrastrutture della provincia "per rendere il nostro territorio appetibile turisticamente e competitivo per le aziende dell’entroterra – dice – che forniscono un contributo importante alla crescita del territorio. Altre aree marchigiane hanno cambiato il loro volto – conclude – con un collegamento degno di questo nome verso le vicine regioni, mentre non si è stati in grado di costruire una strada che avvicini Pesaro ad Urbino e viceversa. Oggi abbiamo strumenti e tecnologie in grado di integrare principi di sostenibilità nel rispetto delle normative - conclude la candidata –: i tecnici troveranno soluzioni sulle quali potremmo esprimere opinioni e valutarne la fattibilità".