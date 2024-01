La Falco si impone in casa della Maior

maior

0

falco

1

MAIOR: Maramonti, Ordonselli D., Bacchiocchi, Fossa Matteo, Rosetti, Sbrega, Romani (35’ st Lila), Fossa Andrea (21’ st Shehaj), Mainardi, Menconi (21’ st Traiani), Angelelli. All. Tomasetti.

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Renghi, Arradi, Marcucci (41’ st Di Muccio), Smacchia, Ugolini (18’ st Ciampiconi), Cazzola, Lupini (13’ st Stefani), Monte (18’ st Bruscaglia), Bartoli, Ferraraccio. All. Salvi.

Arbitro: Basili di Pesaro.

Rete: 35’ st Cazzola (rig)

Vittoria di rigore della Falco. Nel secondo tempo aumentano le occasioni ma anche l’imprecisione, cross di Cazzola, Ferraraccio sfiora, la palla esce, punizione di Menconi, parata, punizione di Bartoli di poco a lato. Azione Maior con il neoentrato Traiani, cross in area, Romani rimpallato. Portiere pressochè inoperosi. A 10 minuti dalla fine l’arbitro giudica falloso un intervento in anticipo sulla palla in area della difesa locale; calcio di rigore per la Falco che Cazzola trasforma spiazzando Maramonti.