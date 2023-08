La ’fame’ è un problema anche qui

Dall’ultima indagine sui beni alimentari elaborata dalla Caritas Diocesana, emerge un crescente bisogno di aiuto da parte delle famiglie del nostro territorio diocesano. Un aiuto alimentare che si traduce in una crescente "fame", di cibo. E’ sconcertante la fotografia scattata dal progetto "Reti Solidali" (finanziato dalla Fondazione Carifano e con il contributo dei fondi 8x1000 Cei di Caritas Italiana) grazie ad un questionario somministrato alle 30 parrocchie del territorio della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, che immortala la povertà fanese al 30 aprile 2023.

Dalle risposte emerge infatti che i centri parrocchiali sostengono, con la distribuzione di un aiuto alimentare, 4.969 persone in totale, di cui 1.276 minori, che corrispondo a 1.605 famiglie. Si va dai centri parrocchiali che seguono una decina di famiglie ai centri interparrocchiali che incontrano e sostengono oltre 200 nuclei per una spesa mensile di circa 3.400 per acquistare prodotti alimentari integrativi a quelli disponibili attraverso il circuito del dono. Questo vuol dire che in un anno le parrocchie della diocesi spendono intorno ai 40.000 per far fronte al bisogno materiale delle tante persone e famiglie incontrate. "Ben 13 centri usufruiscono del circuito di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari (in particolare ortofrutta) - ci spiegano - e tra le richieste più frequenti rivolte alla Caritas diocesana, il supporto nel trasporto da e verso la sede del Banco alimentare a Pesaro e l’aiuto economico per l’acquisto dei beni più onerosi come olio, tonno o buoni spesa spendibili presso i supermercati. Per far fronte ai bisogni rilevati, la Fondazione Caritas Fano sta inoltre portando avanti insieme a Coop. Contatto, Banco Alimentare e Ats 6 il progetto Reti Solidali, finanziato dalla Fondazione Carifano volto a rafforzare il circuito del dono e del recupero delle eccedenze alimentari". Sono un centinaio poi le persone che si rivolgono quotidianamente alla mensa dei poveri cittadina, l’Opera Padre Pio di via Malvezzi più nota come mensa di San PAterniano. Una mensa che ad agosto, però, come ogni anno chiude. Ed anche qui interviene la Caritas, che in questi giorni, in supporto ad una sempre più crescente richiesta di un pasto caldo da parte dei poveri, sopperisce con la sua Mensa SOStengo, fino a domenica 27 agosto mette in campo donatori e volontari, per prendersi cura di quanti sono in difficoltà. L’anno scorso erano state 1727 durissime ore di lavoro, per gli 80 volontari che si sono alternati nella distribuzione di 130 pacchi pasto al giorno.

"Quest’anno invece - dice Michela Pagnini, referente del servizio per Caritas Diocesana - torniamo alla piena convivialità, con una mensa in presenza con servizio al tavolo e non più il pacco d’asporto. Perché è importante il servizio che soddisfa il bisogno primario di sfamare il corpo, ma dedichiamo anche attenzione a luogo, un luogo d’incontro in cui verranno fatte attività di animazione e laboratoriali nella fase di attesa… proprio perché vogliamo tornare alla situazione per Covid con l’attenzione all’incontro e allo stare insieme". Per usufruire della mensa sarà necessario iscriversi, presso il centro d’ascolto della Caritas Diocesana, aperto il mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e il martedì dalle 15 alle 18, in via Rinalducci 11 a Fano. È possibile inoltre sostenere la mensa tramite una donazione (info caritasfano.it tel 0721828830). Per altre informazioni 3486189941.

Tiziana Petrelli