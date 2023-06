La famiglia formato maxi Il raduno dei 90 Giorgini

Il giardino della vecchia casa dei Giorgini, a Case Bruciate, è stato preso d’assalto, domenica, dalla famiglia che ha dato vita a un maxi raduno di oltre 90 persone. Un’iniziativa organizzata da tempo e che si spiega così: lì i capostipiti Antonio ed Elisa, genitori di 12 figli di cui due purtroppo morti, hanno custodito e mantenuto un terrreno agricolo fino alla loro scomparsa. I dieci figli e le loro famiglie hanno deciso di ritrovarsi tutti insieme nella casa dove sono stati i loro genitori fino alla fine per ricordare tutti i momenti passati insieme. Dal tam tam via whatsapp è nata dunque l’adunata. "Credo che famiglie così numerose e legate ce ne siano ben poche", commentava uno dei partecipanti. In una giornata bellissima, infatti, la gioia non è mancata: chi si abbracciava, chi si stringeva la mano e chi si raccontava qualche aneddoto. I più giovani chiacchieravano tra di loro, ridendo e scherzando, mentre i più grandi commentavano le varie vicende e le proprie storie. Le età erano le più svariate: si passa da Maria Giorgini, 78 anni, fino a raggiungere la più piccola di 3 anni. È proprio Maria, infatti, che commenta questa giornata: "Mi rende felice poter vedere tutti i miei parenti, è una bellissima emozione – spiega –. Sono veramente fiera di questa famiglia così unita, non ce ne sono ormai così. Alcuni non li vedevo da un po’, i bambini ormai sono giovani adulti. Insomma, abbiamo molto da raccontarci". Nonostante l’assenza di qualche membro, che altrimenti avrebbe portato il numero oltre il centinaio di persone, la gioia non è andata scemando, ma anzi, questa rimpatriata è stata più che gradita da tutti i componenti della famiglia, che hanno così potuto godere di una bellissima giornata all’insegna del ricordo e dell’affetto di un amore "casalingo".

Alessio Zaffini