La fanese Techfem in pole position nel progetto per idrogeno rinnovabile

Ruolo da protagonista per la società fanese di ingegneria Techfem nel progetto, proposto dalla società Teca Gas, per la realizzazione di un impianto di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale. L’impianto sarà realizzato in Calabria, nell’area di servizio Teca Green Fuel a ridosso dell’uscita autostradale A2 di Lamezia Terme (CZ) e prevederà l’erogazione di idrogeno a 350 bar e 700 bar in modo da coprire le richieste sia dei veicoli pesanti sia di quelli leggeri. La proposta di Teca Gas e Techfem, che ha ottenuto 2milioni di euro, è tra le 36 nuove stazioni di rifornimento di idrogeno finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La nuova stazione si colloca su uno dei nove corridoi costituenti la Ten-T Core Network, ossia la rete commerciale transeuropea su cui si muove il grosso del transito merci,. Per la stazione di rifornimento idrogeno è inoltre prevista, e auspicata, un’integrazione diretta con un impianto di produzione di idrogeno verde: la stessa società Teca Gas intende realizzare nei pressi della propria sede, nell’area industriale dismessa di Lamezia Terme, un impianto di produzione idrogeno verde progettato da Techfem. La società proponente e Techfem vedono nella realizzazione della stazione di rifornimento idrogeno un importante occasione per la regione Calabria e per l’intero meridione e il primo passo verso lo sviluppo della filiera della mobilità verde basata sull’idrogeno.

"Abbiamo creduto nel progetto di Teca Gas da subito – dichiara Federico Ferrini, amministratore delegato di Techfem – la nostra società già fortemente impegnata in Italia e all’estero in ambito idrogeno, ha proposto a Teca Gas un impianto basato su soluzioni impiantistiche modulari e facilmente scalabili in prospettiva di un futuro aumento della domanda di idrogeno". Sempre nel settore dell’idrogeno, Techfem è parte del progetto SmartHydroGrid presentato da un partenariato di aziende operanti nel settore energetico, start up e Università con Techfem in qualità di proponente. In particolare Techfem, leader a livello nazionale nello sviluppo di progetti dedicati all’idrogeno rinnovabile, coordinerà il progetto.

"La nostra società da anni investe in ricerca e sviluppo in nuove frontiere tecnologiche – dichiara Ferrini – le nostre visioni sull’idrogeno troveranno applicazione grazie alle risorse disponibili nel Pnrr proiettando l’azienda che rappresento nel mercato della transizione energetica anche in chiave digitale. La collaborazione con partner di progetto di alto livello industriale, scientifico e tecnologico porterà alla realizzazione di un progetto sfidante e altamente ambizioso".