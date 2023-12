La Fano-Grosseto parte davvero. Aggiudicati i lavori della Guinza

Sono stati aggiudicati ieri i lavori per l’adeguamento della Galleria della Guinza e il suo inserimento nella viabilità regionale fino a Mercatello sul Metauro. In altre parole parte davvero la Fano-Grosseto, l’eterna incompiuta che da decenni prometteva di superare agevolmente l’Appennino ma che nei fatti aveva lasciato soltanto una galleria abbandonata nella valle del torrente Sant’Antonio a Mercatello sul Metauro. Ieri, come un botto di fine anno, l’Assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha annunciato l’aggiudicazione dei lavori e il prossimo inizio, forti di un quadro tecnico economico complessivo di 150 milioni di euro, deliberati un anno fa dal Cipes presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Stiamo davvero collegando l’Adriatico al Tirreno - commenta soddisfatto l’Assessore Baldelli- e lo facciamo perché questa infrastruttura non può che portare sviluppo, benessere e opportunità. Questo è il passo decisivo per sbloccare il cantiere della Guinza e la Fano-Grosseto nella sua totalità. Si tratta di uno dei cantieri più vecchi d’Italia che con pragmatismo e programmazione siamo riusciti a far ripartire. Ora avanti con i lavori, è una risposta che dobbiamo al nostro entroterra e a tutto il centro Italia, per tornare a far correre le Marche. Un ringraziamento, oltre al governo nazionale e regionale, va anche ad Anas e al sottosegretario del Ministero dei Trasporti Galeazzo Bignami per questo traguardo storico".

"Non si torna più indietro - gli fa eco il fratello Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia -. Questo traguardo sembrava irraggiungibile dopo le promesse elettorali della sinistra. Nelle Marche però, dall’arrivo del Governatore Acquaroli, le promesse ora si mantengono". Avanti, dunque, con questa impostazione che Baldelli ha tenacemente portato avanti, con lo sblocco della Guinza in tempi rapidi e il traffico dirottato sulla viabilità esistente che taglia, o nel migliore dei casi costeggia, i comuni dell’alta Valle del Metauro. Sindaci e comitati avevano espresso la loro contrarietà a questa impostazione ma la Regione ha tirato avanti per la sua strada ed ora siamo davvero ad un passo dal poter attraversare l’Appennino grazie alla Galleria della Guinza. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cec (Consorzio stabile europeo costruttori) sulla base d’asta di 94 milioni di euro, con un ribasso del 14%.