La Fano-Urbino fa visita alla più antica ferrovia pubblica del mondo

La ferrovia Fano-Urbino fa visita alla più antica ferrovia pubblica del mondo, la Stockton & Darlington Railway, nel nord-est dell’Inghilterra. A portarcela, simbolicamente e con tanto di cartello al seguito, sono stati i membri dell’associazione Ferrovia Valle Metauro: l’occasione erano i 200 anni dalla nascita della tratta, che è diventata un’ulteriore opportunità per sottolineare quanto sia importante riattivare la Fano-Urbino. "Se fosse dipeso dal duca di Darlington, le ferrovie non avrebbero cominciato la propria storia nel 1825 nel nord-est dell’Inghilterra, perché non era interessato allo sviluppo e all’industrializzazione del territorio, ma alla caccia alla volpe, e i binari avrebbero limitato le escursioni durante le sue battute di caccia - spiegano -. Il Parlamento inglese, però, approvò sia la costruzione della ferrovia sia l’uso di locomotive per il trasporto di passeggeri e merci. Fu la spinta necessaria per l’espansione della rivoluzione industriale". A 200 anni dall’apertura della tratta, l’Inghilterra ha organizzato una serie di manifestazioni, a cui Fvm ha partecipato: prima un passaggio sui binari - su cui tuttora circolano i treni -, poi una sosta per vedere il ponte ferroviario più antico del mondo ancora in uso, Skerne Bridge, infine le visite ai musei di York, dove è conservata la locomotiva "Mallard" che nel 1938 superò i 200 chilometri orari, di Shildon, in cui si trovano la "Locomotion" usata per il viaggio inaugurale e la "Winston Chruchill", e di Beamish. Un percorso nel tempo e nello spazio che ha stimolato un’ulteriore riflessione sulla necessità, ancora attuale, dei treni, soprattutto in territori interni: "Un viaggio alle origini, ormai remote, di un sistema di trasporto che è al contempo causa ed effetto dell’era moderna. E forse, dove esso manca, causa ed effetto del ritorno di un territorio all’era pre-industriale".

n. p.