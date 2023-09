La Fano-Urbino su un binario morto. L’indagine da 1 milione? Nel cassetto

di Anna Marchetti

"Lo studio di fattibilità sul ripristino del treno sulla Fano-Urbino è fermo al ministero delle Infrastrutture. Me lo avevano detto da Rfi, che ha redatto dal progetto, già da ottobre dell’anno scorso. Non vorrei che la Regione avesse intenzione di agevolare altre tratte e altri territori e questo abbia creato degli intoppi". Anche l’ex sottosegretaria Rossella Accoto (M5S), che fin dal 2020 si è battuta per ottenere da Rfi lo studio di fattibilità, si chiede che fine abbia fatto il documento.

"La Fano-Urbino non è ovviamente tra le priorità del ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini – commenta Accoto – ma non capisco perché la Regione non si muova nei confronti di un governo amico. So per certo che lo studio di fattibilità è stato inviato da Rfi al Ministero, alla struttura tecnica di missione". Intanto il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani fa sapere di aver presentato "una richiesta formale di accesso agli atti per verificare se la Regione ha ricevuto i risultati, compresi aggiornamenti, dati o qualsiasi altra informazione intermedia, sullo studio di fattibilità. La risposta ricevuta dagli uffici regionali è stata che ‘tale studio non è stato formalmente trasmesso alla Regione Marche’. Non è strano? Forse Rfi lo tiene nascosto e sepolto nei suoi cassetti? Il fatto che dopo quattro anni non sia stata comunicata neppure una riga in merito è quanto meno anomalo".

Le ipotesi, per Biancani, sono due: "O la Regione non è più interessata allo studio perché non vuole dare seguito al progetto, o i risultati non sono quelli sperati, confermando tutte le nostre perplessità e preoccupazioni. Questo studio tecnico-economico è stato commissionato nel 2019 dal Ministero a Rfi e la sua conclusione era stata più volte annunciata, fino alla consegna ultima prevista nel maggio 2021. Va ricordato che lo studio è costato al Ministero 1 milione di euro, al quale si è aggiunto un ulteriore investimento della Regione di 350mila euro per chiedere a Rfi una verifica sul ripristino del traffico commerciale, oltre che quello turistico".

A proposito del milione di euro Accoto parla di "risorse stanziate per legge. Se non fossero state destinate alla Fano-Urbino sarebbero state dirottate su qualche altra tratta ferroviaria". Biancani fa anche notare "l’immobilità sul fronte delle risorse per l’eventuale riattivazione. Nel contratto di programma 2022-2026 tra Ministero e Rfi non sono infatti previsti fondi per la Fano-Urbino, così come non ci sono impegni nel bilancio regionale". Conclude Biancani: "Di fatto, la giunta regionale, senza alcuna garanzia sul ripristino e in assenza dello studio, ha cestinato in fretta e furia il progetto della ciclabile lungo i binari, scegliendo di investire in un tracciato di ciclovia tra Fano e Urbino più impattante e costoso. Il precedente progetto aveva un costo ridotto e necessitava di pochi espropri. Era un’idea sostenibile, una pista ciclo-pedonale compatibile con l’attivazione di un eventuale treno turistico, o con un mezzo elettrico in grado di collegare Fano con la sua vallata, fino al centro di Urbino".