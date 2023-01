La favola della Supercap arriva in Portogallo Maxi shopping: comprate tre società

Si chiama Supercap. E’una società del gruppo Crealis, con sede a Cairo di Mombaroccio, fondata da Mirco Bannini, che n’è l’attuale Ceo, specializzata nella realizzazione dei tappi a T per bottiglie. Qualche giorno fa ha firmato degli accordi vincolanti per acquisire il 100% del capitale sociale di tre diverse società con sede a Santa Maria de Feira a Porto (Portogallo): Woodcap Industria de Capsulas de Madeira, Manuel Firinho & Filhos e Jesus Couto & Pereira. A guidare questa acquisizione c’era Mirco Bannini che ha fondato questa azienda nel 1999, noto per aver rilevato qualche mese fa le quote della cantina ‘Mancini’ sulla panoramica San Bartolo. Ora torna Bannini alla ribalta, con la Supercap per una serie di operazioni nel settore dei tappi per l’imbottigliamento allargandosi al Portogallo e al suo particolare mercato. Tre nuove acquisizioni per la Supercap che darà lavoro a circa 100 persone, società che hanno generato l’anno scorso un fatturato totale di oltre 25 milioni di euro. Con questa operazione si darà vita al nuovo polo industriale Supercap in Portogallo aggiungendo nella gamma dei prodotti offerti, anche il tradizionale tappo in sughero naturale. L’azienda di Mombaroccio arriverà alla fine di quest’anno a generare un fatturato globale di oltre 100 milioni di euro. Questo significa un ulteriore salto di qualità sul mercato perché attualmente la società guidata da Mirco Bannini conta oltre 700 persone e ha, oltre a quello di Mombaroccio, anche un altro sito produttivo in Messico.

Mirco Bannini era salito alla ribalta già gli anni scorsi quando per primo lanciò un appello attraverso il Carlino per reclutare personale da assumere. Venne sommerso da richieste da tutta Italia. Da quel momento, l’azienda aumentò anche la produzione imponendosi all’attenzione del mercato e della Crealis, una multinazionale che ha 18 siti produttivi: 3 in Italia, 2 in Spagna, 5 in Francia, 3 in Portogallo, 2 negli Stati Uniti, 1 in Australia, 1 in Nuova Zelanda e 1 in Messico. Per Bannini una doppia soddisfazione, dopo l’acquisizione dell’azienda agricola Mancini sul San Bartolo, che è un marchio conosciuto in tutto il mondo. I suoi vini sono nelle cantine dell’ambasciata d’Italia in Cina.