La favola di Vismara Il calcio sociale va in gol Giocatori di sei nazioni, così vince l’integrazione

Una cinquantina di persone coinvolte, uomini e donne, di tutte le età e ben sei nazionalità rappresentate: da una mamma russa ai rifugiati del Mali e Nuova Guinea, dai giovani albanesi a quelli marocchini e naturalmente gli italiani. Più integrazione di così non si può. Vismara ha avuto la risposta che sognava dal progetto del calcio sociale che, dopo alcune giornate di prova per lanciare l’iniziativa, domenica scorsa ha dato il via al campionato con le prime sfide: Pace-Fratellanza e Giustizia-Libertà. Si chiamano così le quattro squadre miste formate utilizzando parole chiave della Costituzione per rifletterci insieme nelle sfide che proseguiranno anche fuori dal campo per vedere chi è più bravo a migliorare il proprio quartiere.

"Il primo mattone è stato posato, per costruire la casa servirà altro tempo - commenta Cristian Silvestri vice presidente di Out, l’associazione che cura il progetto -. C’erano anche rappresentanti delle istituzioni e questo ci ha confermato che il nostro impegno è stato riconosciuto. Così come il pubblico che ha seguito l’evento, significa che abbiamo fatto centro".

Domenica 16 aprile le quattro formazioni saranno al Teatro dei Bottoni per una giornata di laboratori ugualmente importante per mettere punti in classifica: "Ci tengono tutti talmente a fare bene che abbiamo deciso di affiggere le classifiche in alcuni luoghi di Vismara che riporteranno anche la graduatoria di chi serve più assist". Già perché una delle regole del calcio sociale vieta di segnare più di 3 gol a testa: arrivati al limite consentito, il compito è aiutare gli altri a gonfiare la rete. "Ed è stato bellissimo vedere i più grandi servire la palla ai più piccoli per fare gol. Questo progetto si basa sul costruire la comunità insieme - spiega ancora Cristian -, sia quando si gioca a calcio che quando si fanno altre attività di taglio sociale". Insieme a Gabriele Montaccini e Cristian Silvestri, presidente e vice di Out, lavorano con l’associazione Luca Dominici, Mirco Della Martera, Alessandra Pezzolesi, Franca Pianosi, Andrea Mancini, Claudia Guerra, Eleonora Drago. Fondamentale l’aiuto dell’Asd Vismara, che concede gratuitamente l’impianto: "Abbiamo scelto questo campo perché è perfettamente custodito e questo richiama il nostro slogan: vince solo chi custodisce".

Elisabetta Ferri