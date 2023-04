La febbre del baratto, folla di bimbi e famiglie al Miralfiore: il parco fiorisce con i «Mercanti in gioco»

Pesaro, 2 aprile 2023 – Il parco Miralfiore torna a vivere e affollarsi di bambini e famiglie grazie alla seconda edizione di “Miraviglia – Mercanti in Gioco” l’appuntamento ideato dal Comune per stimolare nei più piccoli comportamenti e azioni sostenibili e per restituire alla città un parco che ha avuto grossi problemi legati alla presenza di spacciatori. In pratica, i bambini barattano tra di loro i giochi.

«È stato davvero bello vedere riempirsi il parco della città con i colori delle decine di bancarelle, i sorrisi dei piccoli, i tanti oggetti di artigianato proposti dai volontari dell’Oratorio Don Bosco durante questa giornata di aggregazione, condivisione e riuso e riciclo consapevole dei giochi che non si usano più», hanno sottolineato gli assessori Enzo Belloni, Francesca Frenquellucci e Camilla Murgia.

Dalle 9 di questa mattina i piccoli “Mercanti in gioco” di Miraviglia hanno iniziato ad allestire le bancarelle nel giardino sul retro del bar Serra degli Agrumi, guidati dai volontari della Protezione civile, per barattare i propri giochi con quelli degli altri visitatori del parco.

Tante le iniziative solidali di “Arte e Carità” (insieme a Circolo Laudato Sì e alla comunità Papa Giovanni XXIII) dell’associazione Oratorio Don Bosco e a ruba le t-shirt dell’evento assegnate da Vesti il lavoro, il negozio di abbigliamento e calzature professionali, ai piccoli partecipanti dei laboratori.

«Tante anche le famiglie che hanno passeggiato, guidati dagli accompagnatori del gruppo comunale della Protezione civile di Pesaro, a piccoli gruppi, nell’area dei laghetti.

«Per meravigliarsi ancora una volta di questo spazio verde nel cuore della città che vogliamo sia sempre più vivo, vissuto e amato dai pesaresi. Una condizione fondamentale per imparare a conoscere e quindi rispettare l’ambiente».