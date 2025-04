La ferita del San Bartolo: "Disboscamento senza permesso". Il Comune manda la Polizia locale

di Beatrice GrasselliSpicca nel mezzo della collina su cui si erge il borgo di Gabicce Monte. Dove c’erano le piante, adesso resta un’arida radura. Un taglio di un’ampia porzione di vegetazione avvenuto senza autorizzazione, in un’area di proprietà privata che si trova all’interno del parco San Bartolo. La conferma arriva dall’amministrazione comunale. "Al Comune non è giunta alcuna richiesta di autorizzazione in merito all’intervento effettuato – sostiene la sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni –. E pertanto nessuna autorizzazione in tal senso è stata concessa. La polizia locale procederà pertanto con le verifiche su quanto avvenuto".

A sollevare pubblicamente il problema, in merito ai tagli che nei giorni scorsi si sono resi visibili in particolare modo dalla spiaggia, è intervenuta l’associazione pesarese EveryOne group con una segnalazione inviata ieri al Comune, all’ente Parco, ai Carabinieri forestali, alla Regione, alla procura della Repubblica e alla Soprintendenza in cui veniva chiesto di effettuare una verifica sulla regolarità degli interventi effettuati. "Queste azioni sono avvenute all’interno di un territorio vincolato, tutelato da numerosi decreti ministeriali, che dichiarano di notevole interesse pubblico tutta la zona di San Bartolo e Gradara – sostiene il presidente dell’associazione Roberto Malini – ed è richiesta la massima attenzione verso qualsiasi intervento che modifichi in modo permanente l’assetto paesaggistico e ambientale".

Un quadro reso ancor più critico dalla fragilità dell’assetto idrogeologico del monte su cui gravano numerose frane attive e dal periodo primaverile in cui sono avvenuti i tagli, durante il quale è in corso la nidificazione dell’avifauna. "L’area in oggetto, pur inserita in un contesto in parte antropizzato, rappresenta uno scrigno di biodiversità – prosegue Malini – vi si riscontrano specie arboree e arbustive autoctone e rare, lembi residui di bosco originario e una ricca flora vascolare. Queste formazioni costituiscono habitat essenziali per numerose specie di fauna stanziale e migratoria".

Per questo il presidente dell’associazione rilancia. "L’area per il suo elevato valore ecologico ha bisogno di una salvaguardia attiva – sostiene – per questo chiediamo un aggiornamento degli studi floristici e faunistici, anche alla luce delle recenti trasformazioni e dei possibili danni agli habitat di specie protette, migratorie o stanziali".