La fermata del bus è troppo lontana. Bimbi si rifiutano di andare a scuola sindaco ordina di caricarli a casa loro

Ci sono anche storie a lieto fine. E questa lo è. Una famiglia macedone, con due bambini di 6 e 10 anni, residente a Gallo di Petriano, da una settimana non riusciva a mandare i figli a scuola. Per un motivo: la fermata dello scuolabus si trova di fronte all’abitazione di un’altra famiglia macedone con la quale sono in lite giudiziaria di fronte al tribunale di Urbino. I bambini si rifiutavano di andare a prendere lo scuolabus fino a quella casa perché avevano paura, essendo consapevoli della ruggine esistente tra i genitori e gli altri connazionali. La madre non riusciva ad accompagnarli fino alla fermata perché ammalata e in stato di gravidanza, il padre lavora in una ditta con turni che iniziano alle 5, cosicché i figli avrebbero dovuto andare da soli fino alla fermata. Ma si rifiutavano. Il padre ha provato a chiamare la scuola per farsi aiutare ma senza ricevere risposte, ha cercato le assistenti sociali ma anche qui non c’è stata storia, allora ha chiamato il Carlino e subito dopo il comune di Petriano spiegando quello che stava succedendo.

Agli uffici ha detto dell’impossibilità di mandare i figli alla scuola dell’obbligo per di essere costretto, nel caso non spostassero la fermata dello scuolabus di fronte a casa sua, che dista 60 metri dalla fermata esistente, di rimandare i figli e la moglie in Macedonia dai nonni mentre lui sarebbe rimasto a Gallo per continuare a lavorare. Al telefono col Carlino, il papà Sefer ha spiegato di non volere per i figli il destino che ha avuto lui. In un italiano incerto ha detto "Io non ho studiato, e volevo farlo. La miseria era tanta, dovevo lavorare. Adesso per i miei figli voglio un destino diverso".

L’avvocato Domenico Lippolis di Urbino, che tutela la famiglia, ieri sera al telefono ci ha dato la buona notizia: "Il sindaco di Petriano, insieme ai vari enti coinvolti, ha fatto in modo di fissare una nuova fermata dello scuolabus di fronte alla casa della famiglia macedone che assisto e così i bambini andranno per la prima volta a scuola in questo anno didattico. I genitori sono felicissimi perché è stato risolto un problema che diventava insostenibile per la famiglia di Sefar. Per una volta, o almeno questa volta, l’ente pubblico ha dato un’immediata risposta ad un problema grave che vedeva proprio i bambini a pagare il prezzo più alto".

ro.da.