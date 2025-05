La Fermignanese conquista l'Eccellenza: vittoria nei playoff contro Atletico Azzurra Colli

A coronamento della sua bella fantastica stagione la Fermignanese si prende nella finale dei playoff il premio più ambito: la promozione in Eccellenza, il massimo campionato regionale dei dilettanti. Il premio è arrivato l’altro ieri nel match con l’Atletico Azzurra Colli in virtù di un gol realizzato attorno alla mezzora del primo tempo da Andrea Fraternali. La Fermignanese porta così a termine nel migliore dei modi una stagione vissuta sempre da protagonista.

"È un’avventura iniziata tre anni fa – spiega il presidente della Fermignanese Augusto Bonaventura - un percorso intrapreso per far crescere il nostro settore giovanile cercando di darle un’identità, le forze si sono unite e tutte le componenti hanno dato il loro contributo per arrivare a cogliere questo importante successo, un ringraziamento a tutti, ai dirigenti, ai collaboratori, ai cuochi, al magazziniere, ai giocatori, staff tecnico e ai volontari e ai tifosi che ci hanno sempre seguito anche in trasferta e nel bene e nel male. Una vittoria questa con l’Atletico Azzurra Colli meritata, la squadra è scesa in campo con la determinazione giusta, merito di mister Pazzaglia e del suo staff e di tutti i giocatori, in campo si è visto la voglia di primeggiare e di portare a casa il successo che meritavamo per quanto fatto durante l’arco del campionato. Vorrei dedicare questa vittoria due persone purtroppo scomparse: Federico Cerpolini detto il ‘Feltro’ e Arialdo Dini detto "Iallo", entrambi con l’u.s. Fermignanese nel cuore".

Sabato sera al ritorno da Senigallia non poteva non esserci la festa. "È stato allestito un carro (foto), tipo quello di carnevale, ci siamo saliti sopra, noi dirigenti, lo staff tecnico i giocatori e i collaboratori - racconta il presidente Bonaventura - e abbiamo fatto il giro della città. Poi ci siamo fermati in piazza e qui abbiamo presentato l’organico di questa stagione indimenticabile festeggiando fino a tarda sera il ritorno in Eccellenza dopo 19 anni. La festa finale a conclusione della stagione 2024-25 ci sarà il 13 giugno al termine del torneo Kids Cup 20-25 che avrà inizio il 3 giugno e che riguarderà la categoria dei Pulcini". La Fermignanese ripartirà in Eccellenza molto probabilmente con chi ha guidato la squadra in questa promozione, ovvero Simone Pazzaglia. "Con lui abbiamo tracciato un progetto - ammette il presidente Bonaventura - e vogliamo continuare a portarlo avanti".

A proposito di mister Pazzaglia per lui sabato si è trattato della settima finale in carriera, tutte vinte. Per la precisione: Settore giovanile 2008, vittoria torneo di San Sepolcro con Urbania Juniores (finale San Sepolcro-Urbania). Prima squadra anno 2009: Urbania-Vigor Senigallia 1-0 (spareggio per evitare i Play Out); 2011: Tolentino-Vis Pesaro 0-1 (Finale Play Off Regionali); 2011: Pisa- Vis Pesaro 0-0 , Vis Pesaro-Pisa 3-1 (Finale Play Off Nazionali); 2014: Città di Castello-Assisi 1-0 (Finale Coppa Italia Regionale); 2017: Fabriano Cerreto-Loreto 1-0 (Finale Regionale Play Off); 2017: Fabriano Cerreto-Francavilla 0-0 , Francavilla-Fabriano Cerreto 1-1 (Finale Play Off Nazionale) e l’ultima quella di sabato.

Amedeo Pisciolini