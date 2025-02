La Fermignanese corre. Tris al Sassoferrato Genga

FERMIGNANESE

3

SASSOFERRATO GENGA

0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (7’ st Ragni), Labate, Lucciarini, Fraternali A., Patarchi, Cantucci (37’ st Izzo), Bozzi ( 27’ st Giovanelli Fraternali), Fraternali L., Patrignani (7’ st Mariotti), Saidykhan ( 32’ st Surano). All. Pazzaglia

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Imperio, Marzioni (5’ st Paoletti), Di Nuzzo, Pasinato, Loppi (31’ st Morettini), Perini, Isla (39’ st Tolu ), Ricci, Piermattei E. (1’ st Gubinelli), Luzzi. All. Gobbi

Arbitro: Domizi di Macerata

Reti: 26’pt Fraternali L., 28’st Cantucci, 45’ st Mariotti.

Note: ammoniti: Bozzi, Giovanelli Fraternali (F) Paoletti (SG)

La Fermignanese torna a giocare davanti ai propri tifosi dopo la deludente trasferta di Chiaravalle. Per i lanieri era fondamentale fare punti per mantenere la posizione in classifica, per gli ospiti lo era altrettanto per uscire dalla zona play out. Dopo una prima fase di studio, la Fermignanese diventa padrona del campo e trova diverse occasioni per andare in vantaggio. Al 9’ Cantucci in scivolata manca il bersaglio, al 15’ Labate da buona posizione spara centrale e trova la respinta del portiere avversario. Al 24’ sussulto degli ospiti quando Piermattei intercetta la palla e dal limite calcia, ma il suo tiro non impensierisce Marcantognini.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 26’ quando Cantucci, dopo un’ottima azione corale, serve Luca Fraternali che davanti alla porta appoggia il pallone in rete. Sul finire della prima frazione di gioco, occasione clamorosa per il raddoppio della Fermignanese, con Andrea Fraternali che, servito da un cross di Labate, colpisce fuori di poco dal limite dell’area piccola.

Nella ripresa la musica non cambia con i lanieri che tengono il pallino del giocoe continuano ad attaccare. Al 15’ occasione per Luca Fraternali che non capitalizza un cross dui Ragni. Pochi minuti dopo ancora un’altra grande occasione per il raddoppio, Cantucci crossa al centro e prima Luca Fraternali poi Ragni sulla ribattuta trovano il portiere ospite attento. Raddoppio che arriva al 28’ quando Cantucci entra in area, si libera di due difensori e col destro insacca. Al 45’ chiude la partita Mariotti che su calcio d’angolo di Labate stacca di testa, batte Bruni e fissa il risultato sul 3-0 per locali.

Enrico Bozzi