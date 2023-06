La festa dei carabinieri Diluvio, militari decisivi sul fronte salvataggi Crimine, furti su del 18%

Impennata dei furti (più 18 per cento), rapine, violazioni delle norme in tema di rifiuti con multe per oltre 100mila euro, e tanto impegno per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Sono questi i fatti eclatanti di un anno di lavoro da parte dei carabinieri che ieri hanno festeggiato i 209 anni di fondazione dell’ Arma con una cerimonia alla presenza anche di due classi di bambini della scuola elementare di Villa San Martino.

ll comandante provinciale colonnello Gianluigi Cirtoli ha ringraziato i presenti a partire dal prefetto Emanuela Saveria Greco ed ha ricordato che la commemorazione "è da sempre il momento per riconoscere il giusto merito agli uomini ed alle donne in divisa, per la dedizione ed il sacrificio con cui hanno compiuto il proprio servizio, svolgendo su tutto il territorio provinciale una costante azione di prevenzione e contrasto delle varie forme di criminalità, per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e di tranquillità".

Dall’esame dei dati statistici riferiti al periodo 1° maggio 2022 – 30 aprile 2023, i carabinieri del

Comando provinciale hanno garantito il pronto intervento soddisfacendo le 16.316 richieste telefoniche di intervento. Di queste, 7.102 si trattavano di reati per i quali l’Arma ha proceduto (pari all’80% degli 8820 complessivamente commessi in tutta la provincia), dei quali sono stati individuati gli autori in 2099 casi, traendone 181 persone in arresto e denunciando in stato di libertà altri 1.750. I reati quali furti e rapine, hanno avuto un aumento rappresentando ormai il 35 per cento di tutti i reati. Su tale fronte, sono stati 2521 i furti oggetto di indagini, 228 dei quali scoperti, con l’ arresto di 28 persone e la denuncia in stato di libertà altre 200 all’Autorità Giudiziaria, con un incremento del 18% rispetto all’analogo periodo precedente, quando se ne erano registrati 2071. Delle 52 rapine perpetrate, ne sono state scoperte 32, per le quali sono stati arrestati 11 responsabili e deferiti in stato libero altri 16. Emergenza reati nei confronti delle donne, con 96 mariti, ex o fidanzati denunciati a piede libero ma anche con 20 persone arrestate. Complessivamente sono state controllate 70.446 persone e 51.624 mezzi con finalità di prevenzione dei reati in genere che di sicurezza della circolazione stradale.

A tutto ciò, si è aggiunta l’attività svolta dai carabinieri forestali nella provincia di Pesaro e Urbino che su 12.311 controlli, hannoi proceduto con 135 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di euro 22.363,25) e 13 persone deferite, relativamente alla tutela della flora e fauna, sono stati svolti n. 7269 controlli, con 159 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di euro 56688), e 42 illeciti penali rilevati.

Con particolare riferimento al settore delle discariche e rifiuti, sono stati effettuati 1034 controlli, con 57 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di euro 103.000) e 10 illeciti penali.

Nel settore inquinamento sono stati svolti n. 165 controlli, con 7 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di euro 9433), e 14 illeciti penali contestati (importo notificato 32.500 euro).

Particolare impegno è stato dato per aiutare le popolazioni di Cantiano, Frontone, Pergola colpite dall’alluvione col salvataggio di un frate di Fonte Avellana e di un uomo intrappolato a Cantiano.