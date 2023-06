La "Festa dei popoli" occupa il Lido

Si sposta sotto la Tensostruttura del Lido la terza edizione della "Festa dei popoli", che non a caso ha come sottotitolo "colori diversi per un’unica tenda". I colori di tutte le culture immigrate a Fano animeranno sabato il Lido, con la manifestazione promossa dall’Ufficio Migrantes della Diocesi con il contributo di numerose associazioni e comunità etniche del territorio, con il supporto dell’assessorato alla Pari Opportunità.

"La festa dei popoli vuole contribuire a fornire una cultura dell’incontro attraverso la relazione, la conoscenza e lo scambio culturale tra i cittadini e le comunità etniche linguistiche del nostro territorio - ha spiegato don Alessandro Messina, direttore regionale dell’Ufficio Migrantes - con particolare attenzione ai bambini e ai giovani, principali attori del fenomeno dell’integrazione interculturale, dell’accoglienza delle diversità di cui l’altro è portatore". "Vuole inoltre favorire la presa di coscienza che il fenomeno migratorio costituisce un’opportunità di crescita interpersonale e per l’intera comunità civile - ha aggiunto l’assessora Sara Cucchiarini, che al Paricentro lavora 365 giorni l’anno in questa direzione - e far sperimentare sempre più che la pace è possibile e insieme è un obiettivo realizzabile".

ll tema della festa è stato introdotto giovedì 25 maggio al cinema Masetti con la proiezione del docufilm "Tam Tam basket", sul progetto ideato dal coach Massimo Antonelli allenatore della squadra di Castel Volturno formata da ragazzi e figli di immigrati. "Sabato mattina si svolgerà un torneo di calcetto ‘Memorial Barbara Zenobi’, una volontaria che ci ha lasciato lo scorso febbraio - prosegue don Alessandro -, alle 16 inizieremo con i ‘Giochi dal mondo’ e l’apertura degli stand delle diverse comunità etniche. In mostra tessuti e prodotti e attività per conoscere usanze e tradizioni provenienti dalle varie culture".

Alle 18 Francesca Giglio presenterà il progetto ‘Radici in valigia’ e alle 18:30 si entra nel vivo del tema ‘Seconde generazioni: quale futuro senza cittadinanza?’ con Mohamed Kenawi, il regista del docufilm ‘Tam Tam Basket’ e Sonny Olumati, del Movimento italiani senza cittadinanza. Concluderà il vescovo Armando Trasarti.

Tiziana Petrelli