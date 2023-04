La festa del 25 aprile Le polemiche ingrossano il corteo "Basta ambiguità"

di Franco Bertini

Solo quando la tromba della Banda di Candelara ha intonato il silenzio fuori ordinanza davanti al Sacrario dei Caduti di piazzale Collenuccio e ognuno ha potuto identificarsi con quei volti sulla pietra pensando che sarebbe potuto capitare a ciascuno di noi, allora chi voleva ha compreso cosa significhino davvero liberazione e pace ritrovata. Con picchetto militare, bandiere e labari, le celebrazioni pesaresi del 25 Aprile non si sono discostate ieri dal loro normale svolgimento di sempre, salvo forse che per una sostanziosa maggiore presenza di cittadini, tanto che nel trasferimento verso il Monumento della Resistenza dove si è conclusa la cerimonia si è formato un vero e proprio corteo lungo quanto tutta via Branca. Pare che le polemiche gli abbiano fatto bene.

Si è cominciato con la messa in duomo, poi la corona d’alloro in piazzale Collenuccio, presenti le massime autorità, dal prefetto Emanuela Saveria Greco, al sindaco Matteo Ricci al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, ma non l’arcivescovo o suoi rappresentanti. Cerimonia ripetuta davanti alla Cappella Votiva di Sant’Ubaldo, non certo al meglio con l’ingresso sbarrato e non al massimo dello splendore per pulizia. Poi il trasferimento al Monumento della Resistenza con gli interventi, tutti pronunciati con un enfasi retorica molto intensa a contrastare alcuni venti ed eventi contrastanti. "Questa – ha detto Ricci - è la nostra festa nazionale del ringraziamento per chi senza esitare ha scelto di stare dalla parte giusta, contro il regime fascista e l’invasore nazista. Basta ambiguità sul 25 Aprile, soprattutto da chi, come me, ha l’onore di rappresentare i colori del nostro Paese. La Liberazione non è divisiva, tranne per chi non ha fatto i conti con la storia o continua a parlare di supremazia della razza. La nostra identità è chiara e si fonda sui valori della Resistenza". "In questi giorni qualcuno ha detto che la storia viene scritta sempre dai vincitori. Fortunatamente è vero perché se così non fosse stato non ci sarebbe la democrazia e l’Europa sarebbe stata nazista. Nel ’45 il fascismo fu sconfitto dalle scelte di uomini coraggiosi, oggi sta a noi, ogni giorno, combattere il razzismo affinché certi disvalori non intacchino la società. Dobbiamo essere grati a eroi come Fastiggi, Cecchi, De Sabbata, se abbiamo il privilegio di vivere in libertà".

Gli altri interventi sono stati del presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, del generale Luigi Caldarola per le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, di Francesco Del Bianco per l’Anpi comunale, del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, di Chiara Anastasi per Forum Giovani e di Hiba Zaydane per il Forum degli studenti.