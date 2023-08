"La Festa del duca è davvero di tutti i cittadini"

"La festa del duca è cambiata molto in questi anni, è migliorata, si è evoluta, è diventata più bella e partecipata da parte degli urbinati". Il sindaco Maurizio Gambini all’indomani dei giorni intensissimi di celebrazione, è al culmine della soddisfazione.

"Secondo me – dice il sindaco – la Festa si è evoluta grazie alla collaborazione delle contrade. Io noto una maggior partecipazione da parte dei cittadini, c’è in generale un senso del coinvolgimento più ampio e un lavoro fondamentale in questo senso è stato fatto dalle contrade".

Una mano d’opera diligente ed entusiasta che non ha guardato in faccia alla fatica...

"Sì, pensiamo solo al lavoro che hanno fatto con la creazione delle locande. E poi c’è stato un altro aspetto importante: l’armonia con tutte le altre attività produttive. Una volta l’idea di fare le locande non era vista bene dagli esercenti. Oggi le cose sono cambiate".

Cosa significa?

"Si è capito che tutti possono lavorare, e bene, se c’è un grande afflusso e se l’offerta è varia. Le locande possono fare concorrenza alle attività commerciali, ma le locande hanno fatto aumentare le presenze. Si è creato un meccanismo positivo".

Ha visto volti nuovi alla Festa, ma quali?

"Ho notato – afferma Gambini – che ci sono molti più giovani, impegnati. Alle porte all’accoglienza, nel dare un aiuto negli stand. Nel far funzionare tutto. Erano ragazzi sorridenti e orgogliosi di dare una mano per una grande festa collettiva. Anni e anni fa vedevo invece più separazione. C’era chi faceva la festa e chi non partecipava. Quello che è successo non è scontato, il volontariato si è cementato grazie al lavoro dell’Ars. Pure nello spettacolo dell’Aita ho notato che il pubblico è più giovane. Allora possiamo ancora crescere, se ci sono i giovani va tutto bene".

E Sgarbi cosa ha detto? Il pro-sindaco e sottosegretario alla cultura è intervenuto all’Aita. In prima fila...

"Lui ha notato – e l’ha detto pubblicamente – che c’è ormai una similitudine tra il Palio di Siena e la Festa di Urbino, e questo spiega anche il riconoscimento datoci dal ministero della cultura. Sgarbi si è divertito, e che la festa gli sia piaciuta è sotto gli occhi di tutti, a parte il fatto che lui stesso lo ha detto nel suo saluto pubblico".

Quali i problemi?

"Quelli inevitabili dati dal rispetto delle norme di sicurezza. Purtroppo i cittadini abbonati al parcheggio del Mercatale hanno dovuto spostare le macchine perché durante l’Aita non potevano lasciarle nel loro posto. Io li ringrazio per la loro pazienza e mi scuso per il disagio. Devo comunque dire che questa festa non è solo del Comune, dell’Ars (e ringrazio la presidente Francesca Crespini per il lavoro fatto): ora è davvero della città. E questo grazie anche ai nostri Vigili Urbani, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, ai vari volontari che in generale hanno consentito di far funzionare tutto senza alcun problema".

Quanto è costata la festa?

"Il Comune ha dato un contributo di 40mila euro per la festa e 20mila per l’Aita, e in più ci sono tutte le nostre risorse umane messe a disposizione. La Festa è stata davvero finanziata dai cittadini, dalle imprese, dagli sponsor e siamo riusciti non a caso a mantenerla interamente gratis – conclude Gambini – con spettacoli di enorme qualità culturale e di intrattenimento".

re. ur.