La Festa del Nino ’salta’ dopo 21 edizioni

La ‘Festa del Nino’ quest’anno non si farà. "Passa", dunque, la nota kermesse che da oltre quattro lustri, nel mese di gennaio, a ridosso della ricorrenza di Sant’Antonio Abate (che si celebra proprio oggi), ha animato il suggestivo borgo di Sant’Andrea di Suasa per valorizzare e tramandare la tradizione della norcineria locale, attraverso prodotti tipici, degustazioni guidate, musica, spettacoli, conferenze ecc...

"Cari amici del Nino, con grande rammarico vi comunichiamo che quest’anno la Festa non ci sarà – hanno scritto infatti i suoi organizzatori dell’associazione Pro Suasa sul loro seguitissimo canale social -. Comunque, non vogliamo lasciarvi a ‘bocca asciutta’ e per questo abbiamo organizzato una serie di iniziative per domenica 19 gennaio". A partire, dalle 10,30 alla Cantina Terracruda di Fratte Rosa con ‘La coppa delle coppe’ a cura di Ais (Associazione Italiana Sommelier) e Onas (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi). Un’invitante degustazione di coppe di testa e vini delle Marche. Alle 11, a Sant’Andrea, si terrà la Messa di Sant’Antonio, seguita dalla processione e dalla sempre partecipatissima benedizione degli animali. Alle 12,45, in una taverna tipica del centro storico, il ‘Pranzo di Sant’Antonio’ con piatti tradizionali a base di carne di maiale al costo di 25 euro, bevande incluse. Il menù prevede ‘quadrelloni’ in minestra con costine, salsicce e ceci; grigliata mista di maiale; patate arrosto e insalata di cavolo cappuccio; pizza imbottita alla maniera di zuppa inglese; vino e caffè. Per info e prenotazioni occorre chiamare il 366.1685626 o scrivere all’indirizzo associazione.prosuasa@gmail.com. Alle 15,30 prenderà il via il torneo di morra a coppie con premiazione del campione regionale 2024, in collaborazione con l’Asd ‘Amici della Morra’.

Poi, alle 16,30 al Museo delle Terre Marchigiane di San Lorenzo in Campo, conferenza dello storico dell’arte Nino Finauri dal titolo ‘Si può fare senza contaminazione? E cos’è la purezza?’, che proporrà "una riflessione sul corso dell’arte, dal paleolitico alla prossima Biennale".

Una serie di eventi, quelli per domenica, che mitigano solo in parte la generale delusione per l’annullamento della Festa, che nel 2024 ha tagliato il traguardo della 21esima edizione e che ha sempre richiamato gente anche da fuori provincia. L’appuntamento, da parte dei promotori, è per il 2026, con un ritorno in grande stile.

Sandro Franceschetti