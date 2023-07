La Festa del Porto Aspettando i fuochi un’altra giornata al profumo di mare

Per l’ultima giornata della tradizionale Festa del Porto oggi si inizia alle 10 con la messa solenne celebrata dall’Arcivescovo Sandro Salvucci nella chiesa parrocchiale. Sempre alle 10 c’è il Motoraduno del Mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto; poi alle 11.30 si prosegue con il corteo delle imbarcazioni in mare con getto della corona in memoria dei Caduti. Nel pomeriggio giochi dei ragazzi e palo della cuccagna nell’aiuola vicino alla Capitaneria di Porto; poi alle 18 mercatini di artigianato e hobbisti, street food in calata Caio Duilio mentre Fata Silvia intratterrà bambini con laboratori di disegno, bolle e palloncini. Alle 19 apre lo stand del pesce; balli di gruppo organizzati da Martino; alle 21 musica con Joe Castellani e gran finale, alle 23,15, con lo spettacolo pirotecnico offerto da Xanitalia, Biesse, Rivacold, Cantiere Rossini,24U srl, Msa Yacht, Calata 15 e quartiere 11 Porto-Mare.

Intanto ieri si è tenuto il 15° concorso estemporaneo di pittura "Il Porto, personaggi e aspetti caratteristici", dedicato all’ideatore Giovanni Monacciani e ripreso nel 2009 da sette amici portolotti (Pino Mainieri, Giovanni Boni, Franco Signoretti, Maurizio Marinucci, Giulio Boccioletti, Amerigo Balduini e Roberto Eusebi). A questi, nel corso degli anni, si sono aggiunti Sara Signoretti, Andrea Ricci, Andrea Tartaglia e Giovanni Zidda. Per questa edizione, che ha avuto un ottimo successo, gli iscritti sono stati 71, sette in più dello scorso anno. Sono arrivati anche da molto lontano, da ben 13 regioni. Questi i vincitori: 1° premio dedicato a Mario Logli, presidente di giuria per un quinquennio, di euro 700 è andato a Antonio Mazziale da Campobasso; il premio è stato consegnato dalla signora Maria Antonietta, vedova di Logli. 2° di euro 400 a Valerio Scarapazzi da Roma; 3° di euro 250 a Marco Faliero da Taranto; quarti ex aequo 10 artisti che hanno ricevuto 200 euro: Umberto Mari da Tivoli, Daniela Boscolo da Asti, Claudia Bombarda da Verona, Walter Marchese da Alessandria, Mauro Del Vescovo da Rieti, Francesco Costanzo da Fiuggi, Michele Carletti da Tavullia, Maria Pia Ricciardi da Caserta, Concetta Daidone da Pineto e Fabio Castellaneta da Castellaneta. Premio speciale Emma Corvo di 300 euro a Marco Faliero da Taranto assegnato da Grazia Calegari.

Tra i partecipanti anche 16 Under 14 di cui 10 hanno ricevuto un buono spesa di 30 euro. Si tratta di: Sofia Secchiaroli, Virginia Del Bianco, Vittoria Del Romano, Giovanni e Maria Sole Cambrini, Claudia Bertini, Edoardo Barulli, Vittoria Battisodo, Anita Santini e Arianna Ferri.

Luigi Diotalevi