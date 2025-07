La Festa del Porto entra nel clou. Oggi i pittori, domani corteo in mare

Dopo i tanti appuntamenti nel corso della settimana la tradizionale Festa del Porto si avvia a celebrare le ultime due giornate. E’ stata una settimana di emozioni, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. La festa ha preso il via lunedì scorso con la processione con la Venerata Immagine della Madonna della Scala per le vie del quartiere; poi la festa della Famiglia e cena con la gluppa; "Portos Got Talent" nel campo parrocchiale; quindi la commedia dialettale della Piccola Ribalta "Imbroj, Papol e Confett" di Franco Ferri che ha riscosso tanto successo mentre giovedì "C’era una volta il lumachino", cena di pesce con una notevole partecipazione. Oggi, dalle 8, 17° concorso di pittura estemporanea "Il Porto di Pesaro" dedicato all’ideatore Giovanni Monacciani, tecnica libera, aperto a tutti senza limiti di età organizzato dal comitato "Quei del Port" e "Circolo parrocchiale del Porto". Le iscrizioni sono possibili anche oggi dalle 8 nella segreteria in via Cecchi 22. Quota iscrizione: fino a 16 anni gratuita; oltre, 10 euro. Alle 19 apertura mostra e premiazione del concorso di pittura. Quindi domani alle 10 la messa celebrata dall’arcivescovo Sandro Salvucci; poi il corteo di imbarcazioni in mare e il getto della corona in memoria dei Caduti; sempre in mattinata il Motoraduno del Mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli nella zona adiacente lo stand del pesce e Sott’acqua con noi da parte del Sub Tridente alla Rotonda Bruscoli.

Nel pomeriggio, dalle 17,30, a cavallo con i pony di Forlani nell’aiuola vicino alla Capitaneria di Porto; mostra d’arte, mercatini di artigianato e creativi, degli hobbisti e street food, animazione per bambini con Fata Silvia. Dalle 19,30 in Calata Caio Duilio il grande stand del pesce, musica live con Joe Castellani e alle ore 23.15 grande spettacolo pirotecnico sul mare. Una novità per questa edizione: verrà collocata nel Molo di Momo, nel punto da dove ogni sera si può ammirare il tramonto, "La Madonna con Bambino", realizzata dalla scultrice Natalia Gasparucci della scuola degli scalpellini di Sant’Ippolito, donata al Comune di Pesaro in occasione degli eventi previsti per la Capitale della Cultura 2024. Frattanto continua la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza abbinata alla Festa del Porto con 40 bellissimi premi. L’estrazione dei biglietti si terrà nel salone parrocchiale lunedì 28 luglio alle 10,30.

Luigi Diotalevi