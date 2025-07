La Festa del Porto. Fede e cultura marinara, connubio perfetto. Nonostante il temporale

Chiusura, nonostante il temporale di metà pomeriggio, della festa del Porto intensa, piena di appuntamenti e soprattutto partecipata con tanta gente che è intervenuta alla varie iniziative programmate nel corso della settimana nel segno della tradizione e della cultura marinara della città. Nel corso della messa, nella chiesa parrocchiale, l’arcivescovo Sandro Salvucci nell’omelia ha detto, fra l’altro: "In occasione della festa del Porto di due anni fa, una fedele mi ha espresso il desiderio di vedere eretta nel porto di Pesaro una statua della Madonna. Non ricordo la mia risposta ma le sue parole mi sono tornate alla mente quando il vicesindaco Daniele Vimini mi ha informato dell’esistenza di una scultura marmorea in bassorilievo della Madonna di Loreto, realizzata dalla scultrice Natalia Gasparucci della scuola degli scalpellini di Sant’Ippolito, che è stata donata al Comune in occasione degli eventi per la capitale della Cultura 2024. La questione riguardava la collocazione appropriata della scultura. Ed ecco venire fuori la proposta del porto, la cui scelta si è resa possibile grazie alla disponibilità della Capitaneria, rappresentata dal comandante Nicola Guarino. I natanti che entreranno e usciranno dal porto, così come i frequentatori del molo di levante, potranno ammirare la "Madonna con Bambino", che veglierà sui passanti e sui naviganti. Gli abitanti del quartiere porto, devoti alla Vergine Maria, potranno beneficiare della presenza di questo ulteriore segno del suo materno sguardo".

Poi è intervento il parroco don Matteo che ha aggiunto: "Ringraziamo l’arcivescovo per la sua vicinanza, tutte le autorità civili e militari e il coro della Comunità parrocchiale". Quindi l’uscita in mare con la Queen Elizabeth con a bordo tante autorità e seguita da numerose imbarcazioni. Sono state deposte corone d’alloro in onore dei caduti in mare, una al largo della spiaggia pesarese e l’altra all’altezza della Croce di Monte Castellaro prima delle acque prospicienti Fiorenzuola di Focara dove annegarono nel giugno di 23 anni fa due bambini ed una accompagnatrice di Urbino. Ma prima, come anticipato dall’arcivescovo, un’emozione in più: il posizionamento nel Molo di Momo del bassorilievo della scultrice Natalia Gasparucci, scalpellina di Sant’Ippoito presente con il sindaco Marco Marchetti, raffigurante appunto la Madonna con Bambino.

La giornata era iniziata con il Motoraduno del Mare, organizzato dal Moto Club Tonino Benelli nella zona adiacente lo stand del pesce e con l’iniziativa " Sott’acqua con noi" da parte del Sub Tridente alla Rotonda Bruscoli. Poi a cavallo con i pony di Forlani nell’aiuola vicino alla Capitaneria; mostra d’arte, mercatini di artigianato e creativi, degli hobbisti e street food, animazione per bambini con Fata Silvia. Quindi in Calata Caio Duilio il grande tendone del pesce, musica live con Joe Castellani e alle 23.15 spettacolo pirotecnico sul mare.

Luigi Diotalevi