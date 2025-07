La Festa del Porto. Tra arte e tradizione. I vincitori del concorso

Per l’ultima giornata della tradizionale Festa del Porto oggi si inizia alle 10 con la messa solenne celebrata dall’arcivescovo Sandro Salvucci nella chiesa parrocchiale; poi corteo di imbarcazioni in mare e getto della corona in memoria dei Caduti; sempre in mattinata, dalle 10, il Motoraduno del Mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli nella zona adiacente lo stand del pesce e "Sott’acqua" con noi da parte del Sub Tridente alla Rotonda Bruscoli.

Nel pomeriggio, dalle 17,30, a cavallo con i pony di Forlani nell’aiuola vicino alla Capitaneria di Porto; mostra d’arte, mercatini di artigianato e creativi, degli hobbisti e street food, animazione per bambini con Fata Silvia. Dalle 19,30 in Calata Caio Duilio il grande stand del pesce, musica live con Joe Castellani e alle 23.15 fuochi d’artificio sul mare.

Intanto ieri si è tenuto il 17° concorso estemporaneo di pittura "Il Porto, personaggi e aspetti caratteristici", dedicato all’ideatore Giovanni Monacciani e ripreso nel 2009 da alcuni amici portolotti (Franco Signoretti, Pino Mainieri, Giovanni Boni, Maurizio Marinucci, Amerigo Balduini e Giulio Boccioletti). A questi, nel corso degli anni, si sono aggiunti Sara Signoretti, Andrea Ricci, Andrea Tartaglia e Giovanni Zidda. Per questa edizione gli iscritti sono stati 70. Sono arrivati anche da lontano, da 10 regioni, dal Piemonte al Molise.

Questi i vincitori: 1° premio dedicato a Mario Logli, presidente di giuria per un quinquennio, di 700 euro è andato a Antonio Mazziale da Campobasso; il premio è stato consegnato da Maria Antonietta, vedova di Logli e dal vicesindaco Daniele Vimini; 2° premio di 400 euro a Antonio Civitarese da Rieti; 3° premio di 250 euro a Daniela Boscolo da Asti. Quarti a pari merito 7 concorrenti che hanno ricevuto 200 euro: Mauro Del Vescovo da Rieti; Lello Negozio da Todi; Marco Angelotti da Cattolica; Valter Tamiazzo da Padova; Massimo Giorgi da Morciano; Nadia Ugolini da Pesaro e Silvia Forlani da Pesaro. Premio speciale Emma Corvo di 300 euro a Diana Italiani da Pesaro scelto dalla giuria composta da Ugo Felici e Roberto Tomassini. Tra i partecipanti anche 23 Under 14 di cui 10 hanno ricevuto un buono spesa di 30 euro. Si tratta di: Linda Cambrini, Eva Maria Rossi; Claudia Bertini; Elisabetta Formisano; Maddalena Giorgi; Lucia Mainardi, Maria Sole Cambrini; Arianna Ferrari; Irene Ziccardi e Marta Tamanti. Il vice sindaco Vimini ha elogiato gli organizzatori per i risultati raggiunti in questi anni. Grande soddisfazione e grosso lavoro della giuria formata dalla neo presidente Maddalena Paolini, curatrice di Palazzo Perticari e critica d’arte che ha preso il posto di Anna Rosa Basile (presidente onoraria); dal vicepresidente Paolo Polidori, Tiziana Pezzolesi e Carlo Bertani.

Luigi Diotalevi