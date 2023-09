La festa del volontariato: "Lavorano e non chiedono nulla in cambio

Una festa dedicata a chi, tutti i giorni, si impegna senza retribuzioni al miglioramento ed al mantenimento del proprio quartiere: domani, alle 20, si terrà al Centro Sportivo Pala Borgo, a Borgo Santa Maria, la Festa del Volontariato, organizzata da Auser per i suoi soci e collaboratori: "Non chiedono mai nulla in cambio per il loro lavoro – spiega Massimo Ciabocchi, presidente Auser provinciale –, ma noi abbiamo comunque voluto offrire questa cena per i volontari di Borgo Santa Maria, per il loro impegno e la loro costanza nello svolgere, quotidianamente, mansioni di ogni tipo, dal tagliare l’erba al montare e smontare i gazebo durante le feste".

"A questo evento può partecipare tutta la cittadinanza e, a fine serata, verrà donato un premio intitolato a Massimo Rossini, nostro grande collaboratore che non c’è più, ad un volontario, di cui ancora non diciamo il nome".

Il premio, creato dall’artista Claudio Cesarini, consiste in una testa in bronzo, leggermente piegata, che simboleggia la fatica, ma anche la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile per la comunità: "Il mio ’sì’ volontario è un seme di appartenenza, che nutre l’uomo ed accende la luce del cuore", dice la lettera che accompagna il premio.

"Non si guarda più al mondo con gentilezza, perché tutti ormai vanno di fretta ed ignorano gli altri – dice l’artista –. I volontari Auser no: loro parlano con le persone, le aiutano, si spaccano in quattro per i cittadini e, dopo una giornata di lavoro, tornano a casa comunque contenti, perché sanno che hanno contribuito a rendere il mondo migliore. Questo premio è per loro e sono davvero contento di poter ringraziare a modo mio Auser". Micaela Vitri, consigliera regionale, dice: "Un omaggio ai volontari Auser non dovrebbe ridursi solamente a Borgo Santa Maria, ma dovrebbe essere una cosa regionale, se non nazionale – dice –. Spero proprio che da questa iniziativa prendano spunto tutte le istituzioni, perché il lavoro dei volontari, molto spesso, passa in sordina e non è giusto. Bisogna valorizzare tutte le donne e gli uomini che si impegnano per noi".