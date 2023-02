La festa della neve continua Sui monti si scia più che mai

Puntualmente come da previsione è ritornata la neve sui nostri monti e nel prossimo week end si tornerà a sciare. I primi fiocchi sono scesi a fase intermittente l’altro ieri, dai 600 metri in su. Precipitazioni che hanno contribuito, dove ancora c’era la neve, a rendere più cospicuo il manto nevoso. È il caso di Monte Nerone.

"Nelle scorse ore sono scese circa 40 centimetri di neve fresca- informava ieri attorno a mezzogiorno il gestore della stazione sciistica Francesco Martinelli- e se ne prevede altrettanta per la giornata di domani quindi possiamo dire con certezza che apriremo sia gli impianti che le piste e il rifugio da sabato 4 a lunedì 6 marzo, poi per l’apertura infrasettimanale sia per la notturna che di giorno vedremo in base alle condizioni meteo. Sabato e domenica scorsa il Rifugio è stata aperto nonostante l’abbondante nevicata". Con la neve che rende contenti gli sciatori c’è anche chi subisce disagi. È il caso degli utenti della strada Sp 257 "Apecchiese" che ieri mattina sul versante umbro al di là del valico di Bocca Serriola all’altezza del Km 15.3 hanno subito dei disagi a seguito di intraversamento di un autoarticolato con cisterna a causa della neve e del ghiaccio. La strada è stata interdetta parzialmente al transito veicolare dalle ore 7 e poi riaperta alle ore 11,30 dopo la rimozione dell’autocarro.

"Da noi con la nevicata di ieri di oltre 20 centimetri – spiega l’assessore alla cultura e al turismo di Carpegna Luca Pasquini- per il prossimo fine settimana sarà possibile divertirsi sulla neve al Passo Cantoniera a 2 km dal paese di Carpegna nella pista da Bob con impianto di risalita aperto e attivo nei pressi del Carpegna Park, molto amata da bambini e famiglie, e apprezzare i prodotti tipici del territorio nelle attività commerciali e nei ristoranti del paese imbiancato. Anche sul Monte Carpegna e a Montecopiolo saranno aperti e attivi gli impianti per gli amanti dello sci e del bob con panorami mozzafiato. Le strade sono tutte aperte e pulite. Ci aspettiamo a Carpegna un altro fine settimana con tanti turisti, dall’entroterra e dalla costa, da Ancona a Ravenna. Aperti anche i campeggi e gli alberghi in paese, per un week end nella natura. Carpegna è la Prima Bandiera Trasparente d’Italia per la purezza e la salubrità dell’aria, nel cuore del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello. La neve che è tornata è molto importante per le nostre riserve idriche e per le attività agricole e di coltivazione ed una boccata di ossigeno per l’economia di Carpegna e dell’entroterra". Quaranta centimetri di neve fresca anche sul Catria per la gioia dei gestori e degli utenti.

Amedeo Pisciolini