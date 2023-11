La festa delle borse di studio. Ecco i cento ragazzi premiati

RivieraBanca ha assegnato 41 mila euro per 99 borse di studio. Ma anche due premi ai giovani talenti coinvolgendo 40 Comuni in due regioni, Marche e Emilia Romagna. La cerimonia, giunta alla diciottesima edizione per la ‘Borsa di studio Guido Paolucci’ e alla sedicesima per ‘Premio giovani talenti’, si è svolta al Teatro della Regina di Cattolica il 23 novembre. Presentata da Diego De Simone, co-founder di Fattor Comune, con la partecipazione della professoressa Maria Letizia Guerra, delegata per l’impegno pubblico Università di Bologna, si è parlato della forza degli 8mila ragazzi presenti nelle 100 scuole coinvolte. Chi sono i premiati?

Ecco i nomi dei 42 studenti delle scuole medie: Alice Vernacchio, Camilla Guidi, Maya Giunchi, Miriam Giuliani, Nicola Generali, Greta Roselli, Lorenzo Fabbri, Vittoria Magnani, Giulia Alaimo, Giulia Allegrucci, Asia Ballerini; Andrea Foschi, Anna Vittoria Forlani, Giulia Rosetti, Giorgia Paolini, Eugenio Borra, Giulia Mezzolani, Ilaria Gesuato, Alessandro Morbidelli De Gregorio, Sara Filippini, Sofia Volpini, Angelica Tonetto, Luca Perlini, Angelica Cartolari, Vittoria Cafiero, Sofia Pandolfi, Emma Venturini, Agata Benzi, Kristal Ciko, Matteo Volpe, Davide Spallino, Pietro Tonni, Saverio Fucili, Denise Decarli, Mattia Sebastiani, Brunori Filippo, Alessia Giuliani, Maria D’Antonio, Martina Bottiglieri, Anna Colucci, Alessandro Bernardi, Beatrice Alessandroni.

Mentre sono 57 quelli delle scuole superiori, ecco i nomi: Giulia Bertuccioli, Annalisa Battestini, Francesco Forlani, Olimpia Martinelli, Marta Ciavatta, Margherita Costa, Cecilia Baronciani, Leonardo Granuzzo, Silvia Gaspetini, Giacomo Vitarelli, Asia Patrignani, Lucia Travaglini, Giulia Badioli, Maffi Maria Maddalena, Azzurra Piddu, Francesco Lezzi, Gaia Costa, Nicolas Tazzieri, Alice Pretelli, Alessandro Tonti, Sofia Fabbri, Lica Quieti, Francesca Prato, Merisol Fanelli, Letizia Pozzi, Vinella Chan Vannak, Martina Capi, Charlotte Helene Amina, Anna Tomassoni, Luca Battazzi, Marta Valeriano, Nora Colicchio, Sofia Belletti, Francesca Giuliani, Niccolò Ban, Erges Tabaku; Gjuljshen Zengo, Chiara Bussolotti, Lorenzo Antolini, Luca Botteghi, Dalenda Sfar Hencha, Daniel D’agostino, Ambra Manocchi, Dini Davide, Atteo Spadazzi, Fabian Seraj, Beatrice Pongiluppi, Giulia Vitale, Luna della Chiesa, Aurora Fabbri, Greta Antonioli, Gemma Sofia Salvatori, Simone Morri, Samuel Giacobbi, Antonio Petrini, Giulia Dalloro, Chiara Scarpellini.

fra. pier.