La festa dello sport per Francesco

MONDAVIO

Sono passati 8 anni e 5 mesi da quel tragico 25 gennaio 2015 quando una meningite fulminante si portò via Francesco Maraschi (foto), 10 anni di Orciano, ma il suo ricordo è sempre forte in tutta la comunità. Tanto che domenica pomeriggio, al centro sportivo di San Michele al Fiume, si terrà la ‘Festa dello sport’ valevole come ottavo Memorial ‘Francesco Maraschi’. L’organizzazione è dell’Asd ‘Della Rovere’, dove Francy aveva mosso i primi passi col pallone ai piedi.

Il via alle 17, con un torneo per le categorie ‘pulcini’, ‘piccoli amici’ e ‘primi calci’ a cui parteciperanno oltre ai baby calciatori del ‘Della Rovere’ anche quelli dell’’Accademia Granata’ di Fano e del ‘Corinaldo Calcio’. Non si tratterà di una kermesse competitiva, ma di una divertente giornata di calcio, la passione di Francy, in cui i giovanissimi giocatori delle tre società saranno mescolati tra loro. Dalle 20, cena per tutti gli sportivi con musica delle band ‘4Brothers’ e ‘I Timidi’ e poi dj set. Nel corso della serata anche l’estrazione della ‘Lotteria dello Sport’, primo premio una crociera per due.

