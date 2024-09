La festa democratica fa il pieno

Grande successo per la ‘Festa Democratica’ di Vallefoglia, un evento organizzato dal Pd anche per celebrare l’ottimo risultato delle elezioni di giugno. Proprio per questo i giorni di festa sono stati cinque, anziché tre. Da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre il parco Guido Volponi si è riempito di cittadini che hanno assistito a dibattiti, mangiato buon cibo e ballato con la musica dal vivo. "Il più grande grazie va ai volontari e alle volontarie per essersi messi a disposizione con passione e generosità a partire dall’assessore Angelo Ghiselli, che ha giocato un ruolo organizzativo importante", hanno dichiarato il segretario Pd di Vallefoglia Gianluca Vichi e il sindaco Palmiro Ucchielli. Tanti gli ospiti di spessore ai nove dibattiti organizzati: tre europarlamentari, quattro parlamentari nazionali, cinque sindaci, esponenti del sindacato, del Consiglio regionale, delle associazioni ambientali, di lotta per i diritti delle donne, del mondo accademico, del giornalismo, dei movimenti per la pace. Un programma ricco che ha animato la Festa Democratica che ha richiamato tante persone, a prescindere da colori politici e dall’appartenenza comunale.

"Era d’obbligo organizzare una festa così dopo che alle ultime elezioni europee siamo tornati il primo partito a Vallefoglia con circa il 32%. Abbiamo contribuito anche all’elezione di Matteo Ricci al Parlamento Europeo, oltre a stravincere le elezioni amministrative con il 59%. Ciò dimostra ampiamente che siamo una comunità politica viva, radicata e pronta ad affrontare le prossime sfide a partire dalle regionali del 2025 per ridare alle Marche un’amministrazione che si prenda cura degli ultimi, della sanità e dell’istruzione pubbliche, del lavoro di qualità, della crescita e dello sviluppo sostenibile", hanno concluso Vichi e Ucchielli.

lu. ard.