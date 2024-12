La festa di Natale è in piazza. Oggi accensione dell’albero

Arrivano le novità del programma per le festività quest’anno, ad organizzare è il nuovo assessore agli eventi del Comune di Cagli, Patrizia Sabatini: "Oggi – dice – arrivo in piazza di Babbo Natale a bordo del trenino e accensione delle luminarie e dell’albero. Questo è un Natale all’insegna della tradizione ma anche innovativo ed accattivante. Spettacoli, attrazioni ed intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età. Dalla casa di Babbo Natale, al laboratorio degli Elfi, alla sala cinema del Grinch, proiezioni interattive, trenino, spettacoli itineranti, tombola di Natale, caccia al tesoro, street food, castagne e vin brulè e tanto tanto altro. Tre weekend all’insegna anche della buona musica con i concerti live de “Il Diavolo e l’Acquasanta“ e “Le Rimmel“ ma anche di alcuni artisti locali come Francesco Moscardi, “I Timidi“ e gli “Zen Hobo“, nonché il concerto sotto l’albero della Banda. Non mancherà neppure uno spettacolo comico con Max Cavallari del duo “I Fichi d’India“ che allieterà la serata del 14 dicembre in cui si terrà la polentata di Natale in piazza Matteotti. Numerose anche le adesioni per i mercatini di Natale di oggi, domani e 14 dicembre. Ci tengo a sottolineare che la realizzazione di questi eventi non sarebbe stata possibile senza la preziosa collaborazione non solo degli uffici comunali, che ringrazio, ma anche delle numerose associazioni che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito".

Mario Carnali