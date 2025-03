La festa oltre le mimose: "Le distinzioni uomo/donna?. Ormai sono categorie superate"

Dal giallo delle mimose distribuite ieri mattina in piazza dall’Unione donne italiane (Udi) alla luce viola che ha tinto, verso sera, il palazzo della Provincia in via Gramsci: tra i colori che simboleggiano "la lotta per i diritti femminili" è trascorso, in città, un altro 8 marzo, ricorrenza internazionale dedicata alla sensibilizzazione sulle pari opportunità di genere. Tra i colori che ieri hanno animato la riflessione pubblica ci sono stati quelli dei fiori di carta variopinta, regalati ai passanti dagli ospiti delle comunità di recupero, operanti nel pesarese: "Un grazie particolare va alle cooperative sociali e ai ragazzi che hanno messo il cuore in ogni fiore e a tutti coloro che hanno sostenuto l’evento, rendendo Pesaro una città ancora più accogliente e gentile" spiega la psicologa Cristina Ciotti, coordinatrice del progetto “prendi e dona un fiore“ pensato per l’8 marzo in piazza del Popolo. Davanti alla sorpresa di chi si è visto avvicinare per ricevere in dono un fiore di carta, Ciotti ha spiegato: "E’ un gesto gentile. La gentilezza è un gesto che contrasta il seme della violenza. Per questo motivo – ha detto la psicologa – abbiamo chiesto la collaborazione al Centro Antiviolenza “Parla con noi”, il servizio territoriale di supporto a donne vittime di violenza e “Percorso Donna”, l’associazione di sensibilizzazione sulla violenza di genere, allestendo uno stand sotto il loggiato del palazzo comunale per informare i cittadini". A giudicare dal sorriso di Valentina Salvagno e Ilaria Spera, due turiste, in città per il concerto di Jovanotti, si può dire che il messaggio “gentile“ è arrivato eccome. "Non ci dovrebbe essere un 8 marzo – osserva Spera, farmacista – perché avere pari diritti e opportunità per le donne rispetto agli uomini dovrebbe essere naturale". E’ d’accordo Salvagno: "Per raggiungere la vera emancipazione bisogna rompere gli schemi del passato. Basta con le logiche binarie, polarizzanti. Le categorie uomo/donna; bianco/nero; destra/sinistra non fanno più parte del nostro tempo. Viviamo di simboli per riconoscerci nell’altro: ricevere un fiore è un gesto che accettiamo non perché siamo donne, ma perché fa muove riflessioni importanti sul grado di indipendenza, emancipazione e progesso della nostra società riguardo ad un tema sostanziale queal quello della parità di genere". Musica per le orecchie di Mariangela Siepi presidente di Percorso Donna, in piazza al mattino e alla cena di beneficienza la sera, utile a raccogliere fondi per l’associazione: "Partiamo da un assunto importante – dice – l’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna. Non la festa delle donne. Perché è importante sottolinearlo? Perché l’8 marzo è la giornata in cui, anno dopo anno, le donne si uniscono per difendere la legge 194, per chiedere nuovi finanziamenti e nuove aperture dei centri antiviolenza, per contrastare ogni forma di violenza maschile contro le donne: da quella fisica a quella psicologica, dal linguaggio sessista sui social e sui media tradizionali (compreso il mancato utilizzo dei femminili professionali) fino alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, allo stupro e al crimine estremo del femminicidio". Cita le origini Antonella Pompilio, presidente provinciale Udi: "A Pesaro Udi è presente dall’inizio, fin dal 1945 – racconta –. Si è attivata per il suffragio universale, conquistato con il voto delle donne del 1946. Oggi nel solco della vocazione politica siamo in piazza per evocare la Pace". Ieri di cose ne sono successe anche lontano da PIazza del Popolo: ieri la commissione delle donne elette è andata in visita alla sezione femminile della Casa Circondariale di Villa Fastiggi. La Commissione ha ascoltato attentamente i racconti delle donne recluse e ha anche sottolineato l’importanza di avviare iniziative volte al sostegno e al reinserimento sociale.