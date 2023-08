La festa più gettonata dell’anno Il Rof chiude, Tittarelli apre la villa

Per quasi 40 anni di Rossini Opera Festival la villa Paola Pierangeli-Tittarelli ha aperto le porte ai tanti ospiti in occasione di una delle prime. Invece quest’anno, per il XLIV Rof, il dopofestival è stato organizzato nel giorno della chiusura, dopo la Petite Messe Solennelle diretta dal pesarese Michele Mariotti. L’elegante ed ospitale signora Paola, presidente degli Amici e sostenitori del Rof che ha ereditato la passione per il Belcanto dal padre Wolframo e l’allegria dalla madre, con la festa di mercoledì ha voluto omaggiare il prodigioso Michele ed anche il padre Gianfranco, ora 90enne.

Tutti hanno potuto degustare alcune specialità preparate dalla stessa signora Paola, tra cui gli gnocchi e il crème caramel. "Quando organizzo queste serate – dice Paola – non vado neanche al mare, per cucinare. Per me è un atto d’amore, ripagato dai tanti personaggi conosciuti negli anni alle mie feste del dopo-teatro: celebri cantanti lirici, grandi direttori e registi; questa volta ho il piacere di dedicarla al bravissimo Michele Mariotti e a suo padre Gianfranco che ha inventato questo grande Festival. Senza dimenticare che questa sera, è presente anche il grande tenore e direttore artistico Juan Diego Florez che con Michele rappresentano il futuro del nostro festival e li considero miei figli".

Tra i presenti Silvana Ratti e Gian Giangiacomo Vismara con la signora Dina Maria che avevano accolto gli invitati nei primi due dopo-festival. Ospite dell’amica Paola anche la senatrice a vita Liliana Segre, il vice sindaco Daniele Vimini, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore generale Cristian Della Chiara, il Magnifico Rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, il virologo-immunologo-melomane Roberto Burioni, la regista Maria Rosetta Cucchi, il maestro Luigi Ferrari. Tra i presenti anche Adriana Lora Totino Pagnani, Ida Mamiani Della Rovere con la figlia Paola ed il cugino Andrea con Camilla, Salvatore Giordano e Giovanna Maria Calapai, Ludovico Bramanti e Simonetta Fabbri, l’ambasciatore Giorgio Girelli che quando era presidente del Conservatorio accolse a braccia aperte Michele Mariotti all’inizio dei suoi studi musicali. Inoltre Eugenio Ceccolini ed Annalisa Cinaglia, Miranda Paolucci, Alberto Dolci con Paola Gennari Santori, Mauro Mancino, Giuseppe Fattori, il notaio Luisa Rossi e Annalisa Zini, Nicola Dolcini con Laura Scalbi, Giuseppe Nicolini con Paola Mazzanti, la bolognese Cecilia Matteucci Lavarini con Eva Bonifazi ed alcuni amici della padrona di casa tra cui Anna e Riccardo Lenzi di Recanati e Marzio e Stefania Merli di Ancona, il bolognese Gaetano Maccaferri con la pesarese Barbara Abbondanza. Raggiante Michele Mariotti che ha puntualizzato: "Ringrazio l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Coro del Ventidio Basso e gli interpreti della Petite Messe Solennelle, il soprano Rosa Feola, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, il tenore Dmitry Korchak e il basso Giorgi Manoshvili. E’ stata una serata meravigliosa. Sono anche molto felice della presenza all’Arena di mio padre che ha dato il via al festival quando avevo un anno e oggi entrambi ne abbiamo 44. Il massimo, una serata indimenticabile; un grazie di cuore anche a Paola, la signora del Rof".

Luigi Diotalevi