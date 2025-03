La fiaba di ’Toma e Carolina’ in scena al Comunale di Gradara

Oggi, alle ore 18, al Teatro Comunale di Gradara appuntamento con Andar per fiabe, stagione dedicata alle famiglie organizzata da Amat, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, con il sostengo del MiC e della Regione Marche. In scena Toma e Carolina, testo e regia di Giuseppe Di Bello, con Marco Continanza, produzione Anfiteatro- Progetto piattaforma di Unoteatro. Tomaso viene deriso dagli altri bambini perché ama i film western, ma a lui non importa perché è l’unica passione che condivideva con il padre, che ora è migrato altrove, lontano da lui. Un giorno stanno per trasmettere il cartone animato preferito di Tomaso, su un cowboy e il suo cavallo, ma il televisore non funziona.

Su tutte le furie decide di uscire e inizia così la sua avventura: con alcune assi donategli da un muratore costruisce una capanna, come quella degli indiani e conosce Carolina con cui stringe una grande amicizia. Tra duelli allo specchio a colpi di pistola e costumi da sceriffo, lo spettacolo è un inno alla diversità e all’amicizia, una riscoperta del mondo reale, oltre l’immaginario televisivo preconfezionato. Info: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053- 3666305500. Prevendite biglietti (posto unico euro 5 ridotto 0-3 anni euro 1.50) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dalle ore 17.

l. d.