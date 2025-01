La fiaba più celebre rivisitata e rivissuta da tre attori

Al Pac, Performing Arts Center di Pesaro, un nuovo spettacolo. Domenica 26 gennaio alle 17 in via Ciro Menotti 1 andrà in scena "Oh Cenerentola", un’opera, scritta da Lino Terra, per grandi e piccini. Sul palco saliranno Maria Paola Benedetti, Oscar Genovese, Annalisa Mei. La fiaba più celebre al mondo rivisitata e rivissuta da tre attori all’interno di un camerino teatrale. I costumi sono di Sonja Signoretti. La produzione è di Galassie Entertainment.

Il Pac, Performing Arts Center, è uno spazio, nel centro di Pesaro, in cui convivono spettacoli teatrali, eventi musicali, mostre d’arte, conferenze, dibattiti, attività sociali e di integrazione, incontri con artisti famosi. Tutte iniziative che hanno come filo conduttore il percorso didattico dedicato a bambini a partire dagli otto anni, agli adolescenti e alle nuove generazioni che crescono con il desiderio di sperimentare senza paura di sbagliare, agli adulti che attraverso il teatro si rimettono in gioco e si riscoprono, sia con fini ludici che con fini professionali.

"Come Pac – racconta Paola Galassi che insieme a Giampiero Solari l’hanno fondato - collaboriamo attivamente con scuole, associazioni e istituzioni locali per organizzare eventi e spettacoli che coinvolgono tutta la comunità. Tramite il teatro affrontiamo il disagio giovanile, la violenza sulle donne, i pregiudizi comuni, la libertà di pensiero e il senso della cultura per tutti. Stiamo raccogliendo molto affetto da parte dei pesaresi, gli iscritti alla scuola sono raddoppiati e continuano ad arrivare richieste, tanto che a febbraio partiranno dei nuovi corsi".

La programmazione degli spettacoli proposti fino ad ora ha funzionato, lo spazio si riempie. Info. 348 7809978 oppure mail pacpesaro@gmail.com.