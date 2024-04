La Fiera del cavallo del Catria patrocinata anche dal Ministero

CANTIANO - La fiera dei Cavalli ottiene il patrocinio da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Masaf). "Un ulteriore e importante riconoscimento alla qualità e alla rilevanza dell’evento che è ormai sempre più proiettato alla dimensione nazionale. Un ringraziamento all’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura per aver supportato ed accompagnato la nostra richiesta", ha argomentato il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini. Il dirigente del Ministero specifico Annalisa Fortunato in una missiva ha specificato che con la concessione del patrocinio si autorizza l’uso del logo istituzionale limitatamente alle attività che nell’ambito dello svolgimento dell’iniziativa stessa non hanno finalità commerciali o scopo di lucro. "Con l’occasione si augura - prosegue la missiva del Ministero - vivo successo per l’evento". Il week-end del 4 e 5 maggio a Chiaserna, nello storico centro ippico La Badia, si cercherà di replicare il successo ottenuto da quella che è stata a tutti gli effetti l’edizione zero di un nuovo format che prevedeva di replicare in primavera il classico appuntamento autunnale che accompagna la cittadina da quasi 40 edizioni. Dice l’onorevole Mirco Carloni: "Grazie anche alla collaborazione con il Masaf, abbiamo approvato il Regolamento del progetto “Cantiano Fiera Cavalli – edizione primaverile 2024”, con un contributo di 10mila euro. Questo non solo per il successo della storica manifestazione riscosso anche nell’edizione di ottobre 2023, ma anche perché la tutela della razza del Cavallo del Catria è di rilievo testimoniato anche da una legge delle Marche".