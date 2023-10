La fiera del tartufo fa il bis

Seconda giornata, oggi, per la 26esima edizione della ‘Fiera del Tartufo Bianco Pregiato’ di Pergola. Dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa, con tanta gente sin dal mattino, ci si attende una presenza massiccia di visitatori anche per questa tappa. Il via scatterà alle 10, con l’apertura degli stand del prezioso fungo ipogeo e quelli con gli altri prodotti tipici del territorio, come vino, miele, formaggi, norcineria e molto altro, seguito un’ora più tardi dall’inizio del ‘Pergola truffel show’, curato dal direttore artistico Giuseppe Cristini, che porta nella città dei Bronzi dorati 6 chef marchigiani con una stella Michelin, due per ciascuna delle tre domeniche, protagonisti di show cooking di alto livello: uno al mattino alle 11 e il secondo alle 19.

Stamattina ci sarà lo chef Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio, che proporrà il piatto ‘La Memoria’: cipolla alla griglia, composta di visciole, pane al caffè, fegatini cacio e pepe e tartufo bianco. Alle19 ai fornelli si troverà, invece, lo chef Stefano Ciotti del Ristorante Nostrano di Pesaro, che preparerà ‘La Macchia’: Maccheroncini di Campofilone, tartufo bianco, pecorino, limone e ginepro. Ambedue le degustazioni sono prenotabili sul sito www.raffaellotravelgroup.it, o telefonando al numero 0722 327831. Momenti di spettacolo arricchiranno la Fiera, a ingresso gratuito.

s.fr.