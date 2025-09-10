La Fiera delle proteste . Qualche turista fugge . E i residenti: "Invasione che non ha più senso"

Parte la fiera e partono in automatico anche le proteste. Che riguardano però solamente tutto il tratto che va da piazzale D’Annunzio fino alla colonie di villa Marina. Protestano non solo gli albergatori che vedono sparire posti auto per dare spazio alle bancarelle, ma anche diversi residenti perché il problema dei parcheggi con le auto infilate dappertutto trasforma molte abitazioni in vere e proprio ‘prigioni’.

"Bisogna trovare un punto di mediazione con l’amministrazione – dice Marco Filippetti, presidente dell’Apa – perché è cambiato il modo di fare turismo e le persone si spostano solo all’ultimo momento oppure per lavoro, in questo periodo. Bisogna trovare una soluzione anche perché alcuni hotel hanno perso clienti perché non riescono a muoversi con le auto ed arrivare. E’un problema, è un danno". Il ‘triangolo della morte‘, sotto il profilo turistico, è quello che ruota attorno a viale Marconi dove ci sono 4 hotel a 4 stelle e altri a 3 stelle per un totale di circa 400 posti letto.

"Questa sagra di paese che ormai non ha più senso – dice uno degli albergatori – deve essere spostata in un’area fuori città dove non dà fastidio a nessuno". Sulla stessa linea di pensiero Vanessa Gasparini dell’hotel Clipper, all’angolo tra viale Marconi e viale Trento. "Bisognerebbe spostarla – dice – un po’ più verso la città, magari negli altri due viali e cioè viale Trento e viale Cesare Battisti perché onestamente i problemi ci sono anche se per alcuni clienti che stanno diversi giorni, magari è un momento anche piacevole. Comunque tre giorni bastano senza allungare la fiera a sabato. I clienti si informano della situazione e chi arriva con prenotazioni dell’ultimo minuto cambia strada e se ne va. E non si può nemmeno dire di andare a parcheggiare al ‘Curvone’ perché nei giorni della fiera non c’è un posto libero. E’ un problema San Nicola e la questione dei permessi d’entrata è solamente teorica, perché anche l’anno scorso chi era addetto a sorvegliare il traffico non sapeva cosa fare e dove mandare le auto. Insomma un caos e mi chiedo e mi domando perché l’amministrazione – continua Gasparini – quando organizzano le manifestazioni che interessano anche il settore degli alberghi non si confronta con gli operatori. Dovrebbe farlo non solo con la Fiera, ma anche per le manifestazioni che organizza il Comune perché non sono pubblicizzate e le conoscono solamente loro ed i loro parenti. Bisogna lavorare in sinergia, far lavorare l’auditorium. Altrimenti, se non si vuole favorire il turismo, che è una risorsa per tutta la città, si tolgano i vincoli di destinazione sugli hotel, dopodiché ognuno farà quello che vuole". Chi non si lamenta è Fabrizio Oliva dell’hotel Caravel "anche perché ho l’albergo pieno, gruppi e privati che sono arrivati domenica e ripartono domenica, per cui a me San Nicola non sposta nulla".

Dalla parte di chi ha un diavolo per capello c’è Fabrizio Minuz, dj noto anche a livello nazionale, che abita nella zona mare: "Una invasione di bancarelle che non ha più senso anche perché la fiera nasce per l’artigianato. Oggi cosa è rimasto dell’artigiano? Nulla. Siamo di fronte ad una occupazione, tutti gli anni, sistematica della zona mare ed io ho dovuto anche spostare l’auto nel parcheggio di villa Marina altrimenti resto bloccato. Non lo dico solo io ma un po’ tutti, perché tutti i residenti che abitano lungo i viali concordano con me, perché si resta prigionieri in casa. E’ ora di finirla con queste sagre di paese e facessero invece molte più manifestazioni culturali che sono qualificanti per la città".

