“La figlia di Elios“ racconta la lunga parabola dell’amore vero

PESARO

Domenica 5 alle ore 17 nella sala 7 della Biblioteca San Giovanni in via Passeri a Pesaro sarà presentato “La Figlia di Elios“ di Alessandra Tombini, edito da Raffaelli Editore con la prefazione di Lella De Marchi.

Questo ultimo lavoro di Tombini, che dal 1980 vive a Pesaro dove ha studiato al Conservatorio Rossini, è un libro di poesie con al centro il tema della parabola di un amore, colto al suo esordio, accompagnato attraverso la sua maturazione e la sua pienezza, fino al disincanto e alla sua fine. Tutto scandito, come una sceneggiatura, dal cammino di Elios, il sole e il padre di Circe nel cielo: dall’alba al tramonto nel regno di Ade. La protagonista in filigrana, è una donna, una dea, Circe, che sconta un esilio ingiusto e vive con trasporto e poi con dolore un amore che non le spetta, ma che la travolge.

Il tema della donna è molto forte e centrale. La protagonista della raccolta è una che cerca, e finalmente trova, il fulcro della propria forza in se stessa dopo aver proiettato in modo disfunzionale le sue aspettative e delegato la propria completezza a un uomo. E’ la storia di una che si salva da sola. Nella sua carriera Alessandra Tombini ha già pubblicato il libro “Bava di lumaca“, per Libroitaliano 1999 presso cui ha vinto il premio selezione poesia ’99. Insegna nel liceo artistico di Pesaro.

"La scrittura è sempre stata per me una forma di espressione importante. Solo tre anni fa ho ricominciato a scrivere poesie e solo recentemente ho ripreso in mano il mio progetto artistico ed editoriale. Ho raccolto i testi degli ultimi anni e li ho sottoposti a Walter Raffaelli che li ha compresi ed apprezzati", spiega l’autrice che alla presentazione dialogherà con l’editore Walter Raffaelli. Ingresso libero.

fra. pier.