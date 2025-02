La figura di Jole protagonista alla Giornata Mondiale della Lingua

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, la Galleria Nazionale delle Marche organizza un appuntamento ad hoc per ricordare quanto ha contribuito la cultura greca antica in quella italiana. L’incontro è in calendario per domani alle ore 16 e vedrà come protagonista Jole, la figura femminile mitologica (foto) rappresentata nell’omonimo camino nella prima sala del piano nobile. A parlarne, il professor Luigi Bravi, che terrà l’incontro proprio nella sala, davanti al celebre camino.

"È il quarto anno – ci spiega Bravi – che la Galleria celebra la giornata per la lingua e la cultura greca, e quest’anno affronteremo un tema di cultura più che di lingua, un tema che ogni visitatore, di oggi come del Cinquecento, poteva vedere nella prima sala del palazzo una volta entrato, ovvero le figure mitologiche di Ercole e Jole. Ci chiederemo che cosa, nella trattazione greca, poi latina e medievale, si sia conservato di Jole e dei greci e quindi come oggi dobbiamo intendere la sua presenza nel camino di una delle sale più importanti del palazzo. Tra l’altro in una sala in cui per i rilievi operò Michele di Giovanni da Fiesole detto il Greco. Quindi il Greco che raffigura Jole la greca, cosa vuole dirci?"

Conclude Bravi: "L’elemento greco nella cultura rinascimentale e umanista urbinate e europea è importantissimo, e ad Urbino in particolare l’ateneo è da sempre centro di ricerche sulla lingua greca, sede dell’unico dottorato in Italia incentrato su lingua e letteratura greca". L’evento gode del patrocinio dell’Ambasciata Greca in Italia, e all’incontro sarà presente il console generale onorario per le regioni Marche, Abruzzo e Umbria Dimitris Beligiannis. L’ingresso al palazzo è gratuito per gli studenti delle università, accademie e istituti equiparati. gio. vol.