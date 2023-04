La figura di Pasquale Migiani rimane un riferimento per tutti

L’entroterra non dimentica la figura di Pasquale Migiani, morto il 21 febbraio scorso. "Pasquale Migiani, un grande uomo, se ne è andato in punta di piedi, prendendo tutti alla sprovvista. La sua grinta lo faceva apparire invincibile. Nonostante gli anni corressero veloci, dopo una vita intensa di lavoro e iniziative, si stava godendo la meritata pensione nell’Oltrepò Pavese. Anche se proprio di pensione non pareva trattarsi perché di punto in bianco, appena aveva sentore di novità, si precipitava da Casteggio a Caprazzino di Sassocorvaro Auditore per interessarsi ancora alle iniziative dei figli e dei soci che avevano già da tempo ricevuto da lui il testimone".

Questo il ricordo dell’imprenditore morto a 87 anni lo scorso 21 febbraio, scritto dai figli Tiziano e Agostino. "Nato, dopo due sorelle, il 12 novembre del 1935 in una semplice casetta di campagna, fu visto dai genitori e dai nonni come futuro agricoltore per continuare così l’attività di mezzadro. Pasquale da subito dimostrò intraprendenza e idee ben chiare: non avrebbe fatto quella vita di fatiche con scarsi risultati. Quando l’Italia entrò in guerra aveva 5 anni, la sua infanzia divenne complicata, ma il suo carattere ne venne forgiato. Tra i ricordi c’era il periodo dello sfollamento per allontanarsi dalla Linea Gotica, la fuga in una grotta per mettersi in salvo dai rastrellamenti tedeschi. A sedici anni inizia a lavorare come operaio insieme all’amico fraterno Saltarelli: recuperavano sassi per le costruzioni. I due ragazzi, cresciuti insieme, creeranno in seguito un sodalizio destinato a durare ancora oggi. Nel 1959 sposa Maria, una bella ragazza bruna dagli occhi vivaci".

Nel 1960 nasce Tiziano e nel 1967 Agostino, mentre nel ‘63 nasce l’attività di commercio di paglia e fieno e poi il mulino: i primi anni non rifiutano nessun lavoro che preveda l’utilizzo del loro vecchio camion. "Nostro padre non si è mai accontentato, buttandosi a capofitto nel lavoro e sperimentando le nuove tecnologie. Saltarelli collabora con gli operai controllando l’attività dello stabilimento, Pasquale inizia a frequentare le Borse merci di Milano, Torino e Bologna dove ha modo di incontrare gli operatori del settore e concludere buoni affari. Negli anni nuove acquisizioni espandendosi così in Italia e nel mondo. Nostro padre era solito dirsi soddisfatto di quanto aveva realizzato con l’azzardo dell’ignoto, il duro lavoro, la gioia del successo, la fede, il sostegno della famiglia e degli amici – proseguono Agostino e Tiziano Migiani –. Oggi lo ricordiamo proprio per queste sue qualità e per l’esempio che ci ha offerto".

fra. pier.