La finanza non è solo per gli economisti. Un ciclo di lezioni aperte

Ottobre non è solo il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per il ministero delle Finanze, infatti, questo è anche il mese dell’educazione finanziaria. Per questo ha istituito #OttobreEdufin, l’iniziativa che sensibilizza le amministrazioni pubbliche a creare eventi informativi a beneficio di tutti. "E’ dal 2019 che volevamo partecipare - ha spiegato l’assessora al Bilancio Sara Cucchiarini - ma poi con i l Covid e le successive emergenze non siamo riusciti, fino ad oggi. E’ un’iniziativa che dà indicazioni e linee guida per creare un’informazione finanziaria su argomenti considerati per addetti al settore. Ma la sfera economico-finanziaria-previdenziale è di grandissima importanza nel quotidiano di ciascuno, sebbene spesso ci troviamo ad affrontare questi argomenti solo per risolvere problemi. Per questo ringrazio chi ha voluto collaborare con noi per approntare questi tre appuntamenti indirizzati a diversi target".

Si parte domani mattina alle 10.45 nella Chiesa del Gonfalone, con gli studenti del Polo 3 chiamati a partecipare alla "Creazione d’impresa e imprenditoria femminile" con la partecipazione del direttore generale di Uni.co Confidi Marche Paolo Mariani e Francesca Cesaroni presidente della Scuola di Economia dell’Uniurb. Si prosegue giovedì alle 18 nella Casa della Comunità del Vallato con "Gestione del bilancio familiare. Come risparmiare in casa e rispettare l’ambiente" un appuntamento organizzato da Apito Marche e L’Africa Chiama che otre a fornire utili strumenti pratici, vuol favorire anche l’incontro tra cittadini provenienti da diversi Paesi, alle prese con la finanza locale. Si parlerà invece di "Crisi da sovaindebitamento" nell’appuntamento di lunedì 30 ottobre alle 17.30 al Paricentro di via Montevecchio, con l’avvocata Riccarda Grandoni presidente dell’associazione Diritti del debitore di Fano.

ti.pe.