“La finta ammalata“ al Sanzio. Simoni in scena con i pazienti-attori

L’attore Carlo Simoni domani alle 20,30 porterà sul palco del Sanzio di Urbino La finta ammalata, piece ispirata all’opera teatrale di Carlo Goldoni. Al suo fianco la compagnia teatrale del Gruppo Atena, composta dai pazienti con disturbi o malattia mentale delle strutture del gruppo creato dal sociologo Ferruccio Giovanetti. "Del testo di Goldoni ho preso la trama, l’idea e alcune situazioni – spiega Simoni –, ma le ho volute riadattare per farne un’opera del tutto personale. Ho preso, in poche parole l’ispirazione ma poi l’ho votata e riadattata alla mia compagnia di attori che mi accompagnerà sul palco. Saremo una ventina, come in una grande produzione dello storico teatro italiano, quelle che non si fanno più perché mancano le risorse".

Com’è per un attore e regista con una storia così importante portare avanti un’iniziativa di questo genere? "Sono cinque anni che lo ripetiamo ed è sempre un’emozione forte – dice Simoni, diventato celebre fin da giovane grazie al suo maestro Giorgio Strehler –. Questo è il vero teatro che cura, un concetto che discende dal mondo greco ma che resterà immortale per sempre. Tanti pazienti sono sempre gli stessi ma altri sono nuovi, alla prima esperienza ed è bello vederli cimentarsi sul palco perché questo li aiuta, dà loro la possibilità di esprimersi e li stimola a ricercare il coraggio. All’inizio qualcuno ha vergogna di parlare poi entrano nella parte e fanno cose egregie ed è interessante anche valutarne l’evoluzione come attori. Nessuna cura sarà all altezza di quell’emozione che da il palcoscenico ed anche il pubblico viene rapito e rimane ammaliato".

Ora il banco di prova è al Sanzio di Urbino. "Quest’anno ho dato loro l’opportunità di una commedia complessa. I dialoghi brillanti sono serrati e le battute hanno i loro tempi. Per i pazienti è un allenamento mentale e di attenzione, è una palestra enorme e posso dire di aver visto un miglioramento costante. Io gioco con loro ma con rigore, perché devono sentire anche la direzione, quella disciplina che porta all’impegno ma in modo gioioso, leggero. Voglio che siano liberi di esprimere la loro anima".

Come si lavora con pazienti con disturbi mentali? "Da un punto di vista teatrale portano in scena anche i loro problemi psicologici: anche se non li vedi senti che hanno dentro una sorta di dramma umano e sociale che il teatro può curare. Vengono fuori intonazioni e aperture che vibrano, calde, piene di vita. Loro più bravi degli attori medi, perché sono sempre al massimo, carichi di umanità, portano candore e diversità. La realtà è che il teatro fa bene a tutti, libera dalle paure. Ci vorrebbe per tutti un appuntamento settimanale con un professionista del teatro".

"Non è la prima volta che gli attori del gruppo Atena salgono sul palco del nostro Teatro – ha commentato l’assessore Elisabetta Foschi – e ogni volta è una grande emozione. Non posso che lodare quest’iniziativa portata avanti dal gruppo avvalendosi di un attore e regista come Carlo Simoni. Da queste iniziative c’è sempre tanto da prendere: prima di tutto il grande spettacolo dei pazienti sul palco e poi il grande insegnamento che tutti noi ci portiamo a casa".

Andrea Angelini