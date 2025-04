“La finta ammalata“ ha curato attori-pazienti e pubblico

Grande successo giovedì sera al Teatro Sanzio per La finta ammallata, commedia che l’attore e regista fanese Carlo Simoni ha portato in scena insieme ai pazienti delle strutture del Gruppo Atena, affetti da disturbi e disagio mentale. Una commedia vivace, ispirata a un’opera di Goldoni, che continua sul solco tracciato dal sodalizio tra il gruppo di Giovanetti e Simoni che propone il teatro come cura, luogo deputato dove tutti possono trovare il proprio spazio, facendo ricorso anche a una buona dose per "lanciarsi" sotto i riflettori, dovendo però tener conto dei tempi dell’opera e della direzione del regista.

Una bella metafora di vita che da i suoi frutti e arricchisce tanto i pazienti che gli spettatori. "Il debutto ad Urbino è stato un grande successo – racconta Antonio Nigro psicoterapeuta e coordinatore che ha seguito da vicino il progetto assieme a Cinzia Baldacci, coordinatore di struttura, alle educatrici Federica Marra e Viola Lazzarini, e al tecnico di riabilitazione psichiatrica Barbara Andreini –. C’è bisogno di questi contenitori, spazi come il teatro che ci permettono di riuscire a relazionarsi, dove l’arte e la cultura sono strumenti di cura. A maggior ragione gli ospiti delle strutture del Gruppo Atena riescono a trarre beneficio da questa esperienza. Lo spettacolo di Urbino per loro è stato molto importante perché molti di loro non erano mai stati in un teatro, poiché la compagnia ogni anno si rigenera negli elementi, con pazienti nuovi che arrivano o altri che magari vengono dimessi dai programmi e quindi lasciano. Fatta eccezione per pochissimi elementi che già si erano esibiti in altri contesti è stato un debutto vero e proprio, in un teatro suggestivo e d’impatto come il Sanzio, e il contatto con un pubblico vero permette spazi di espressione notevoli e quindi anche di trasformazione personale".

L’attore e regista Carlo Simoni sapeva di aver alzato il livello: "Quest’anno ho dato loro l’opportunità di una commedia complessa. I dialoghi brillanti sono serrati e le battute hanno i loro tempi. Per i pazienti è un allenamento mentale e di attenzione, è una palestra enorme e posso dire di aver visto un miglioramento costante. Io gioco con loro ma con rigore, perché devono sentire anche la direzione, quella disciplina che porta all’impegno ma in modo gioioso, leggero. Voglio che siano liberi di esprimere la loro anima".

Gli applausi finali sono stati il giusto coronamento di quest’esperienza che ha arricchito sicuramente sia gli attori che il pubblico. A fine serata sono saliti sul palco anche l’assessore alle politiche sociali di Urbino Elisabetta Foschi e il presidente di Urbino Capoluogo Giorgio Londei per portare il loro saluto e complimentarsi con i pazienti del Gruppo Atena per la performance appena conclusa.

Andrea Angelini