La Fiorini imbocca la strada giusta: "Ecco il nostro vero valore"

La Fiorini sembra aver imboccato la strada giusta. Dopo la vittoria con il Patavium, ecco che arriva anche il successo con il Villorba. E sono due quindi le domeniche che sorridono ai pesaresi. "Eravamo carichi, dopo Patavium volevamo fare di più, e finalmente abbiamo mostrato il nostro valore". Ad esprimere la sua soddisfazione per la bella vittoria con Villorba è l’apertura Lyle Joubert, man of the match di giornata. Nella quarta di ritorno del campionato di serie A i kiwi giallorossi hanno guadagnato cinque punti. Un passo avanti importante per la formazione pesarese che raggiunge quota 31 punti, resta all’8° posto, ma si allontana dalle dirette inseguitrici. "Venivamo da una bella settimana – prosegue Joubert –, tutta la squadra era carica e determinata. A Patavium abbiamo lasciato molto, ci tenevamo a fare meglio. Ha funzionato tutto quello che abbiamo provato in allenamento. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, di 23 giocatori che hanno giocato uniti, il merito va a tutti". Il giocatore racconta cosa gli è piaciuto maggiormente contro il Villorba: "Abbiamo gestito bene la partita, mantenendo il controllo del gioco, soprattutto nel primo tempo. Il secondo tempo è iniziato un po’ lentamente, ma ci siamo ripresi e abbiamo fatto un buon gioco. In settimana ci eravamo allenati molto sull’utilizzo di tutto lo spazio e si è visto. Quando teniamo la palla per più fasi, con i trequarti che giocano al largo, possiamo essere pericolosi per gli avversari". Domenica prossima è in programma la trasferta a Valsugana: "Sarà un’altra partita impegnativa. Andremo a casa loro per portare a casa più punti possibili". L’obiettivo stagionale è puntare alle prime sei posizioni. b.t.