La Fiorini Pesaro espugna il campo del Borsari Badia

La Fiorini Pesaro Rugby espugna il campo del Borsari Badia. I kiwi giallorossi a Badia vincono per 18-29 e guadagnano 5 punti in classifica.

A Badia è la Fiorini Pesaro Rugby a sbloccare il punteggio, al 5’ con un calcio piazzato di Joubert (0-3), ma i kiwi faticano ad imporre il loro ritmo. Badia non lascia gioco facile ai pesaresi che perdono concertazione e commettono numerosi errori guadagnando 2 cartellini gialli nel primo tempo (Venturini G. e Kone) e uno nel secondo (Ruffini). Al 16’ arriva la prima meta di giornata, segnata da Badia (7-3). Pesaro si riscuote, guadagna metri e porta il gioco nei 5 metri veneti, la bella azione pesarese termina con Ruffini che sigla la prima meta giallorossa (7-10). Il gioco però non si sblocca, la difesa pesarese respinge gli attacchi della formazione veneta ma i giallorossi non riescono a imporsi. Il secondo tempo mostra un gioco più vivace. Al 4’ minuto la Fiorini allunga le distanze con la meta di maul targata Fenner (7-15). Il Borsari non si arrende. Arrivano così un calcio piazzato e una meta che riportano il punteggio in parità (15-15). Pesaro riprende ritmo, con un gioco veloce porta il gioco nei 10 mt veneti e approfitta di un fallo del Borsari per guadagnare metri con la grinta della mischia. È Luca Rossi a concludere l’azione segnando la terza meta (15-22). Badia cinica non si lascia scappare l’occasione e accorcia nuovamente le distanze con un calcio piazzato (18-22). A chiudere il match arriva al 75’ la quarta meta della Fiorini, che consegna ai giallorossi il punto di bonus.

b.t.